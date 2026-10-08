De balneario a “gran metrópolis”: inversiones y nuevos proyectos aceleran la transformación de Maldonado

Durante años, la imagen económica de Maldonado estuvo asociada al verano: hoteles, restaurantes, comercios y construcción, con una actividad que se aceleraba durante la temporada y se moderaba el resto del año. Pero en los últimos años comenzaron a aparecer otros negocios y perfiles empresariales que buscaron instalarse en el departamento sin depender de los meses de mayor movimiento turístico.

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La transformación se da sobre una economía que muestra un aumento de las empresas que se instalan en el departamento y, como consecuencia, indicadores laborales y demográficos particularmente fuertes.

En agosto, en el Banco de Previsión Social estaban registradas 23.795 empresas del departamento, lo que representa un aumento de 5,13% respecto al mismo mes de 2025. En setiembre de 2023 eran 20.332.

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En el trimestre móvil junio-agosto de 2026, Maldonado registró una tasa de actividad de 68,8% y una tasa de empleo de 65,5%, las más altas de todos los departamentos, mientras que el desempleo se ubicó en 4,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este desarrollo se comenzó a visualizar en años anteriores. El departamento llegó a tener 212.954 habitantes según el censo de 2023, 40.824 más que en 2011, un crecimiento de 23,7%; fue el que más aumentó su población entre esos años. Según un análisis de la consultora Exante, al menos 32.000 de las personas que se instalaron en Maldonado en los últimos 12 años provenían de Montevideo. También creció la radicación permanente de extranjeros.

Economía de servicios

“Hemos pasado de ser un balneario a ser una gran metrópolis”, aseguró a Búsqueda el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas.

Una de las señales es la instalación de la primera zona franca de servicios en el departamento. A nueve meses de inaugurada, el World Trade Center (WTC) Punta del Este tiene más de 30 empresas funcionando y cerca de 200 personas trabajan directamente en la torre, según sus gerentes. Se trata principalmente de firmas —uruguayas y de Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y Alemania— vinculadas a estudios jurídicos y contables, empresas tecnológicas, de inteligencia artificial, asesores de inversión y bancos internacionales. Estos usuarios del enclave están exonerados de tributos nacionales.

Además, la zona franca busca captar actividades que no tienen una dependencia directa del turismo y que pueden operar desde Maldonado hacia otros mercados. “Lo que queremos es traer oportunidades, innovación, traer modernidad para nuestro país y, en concreto, para el departamento”, dijo a Búsqueda el gerente general del WTC, Ignacio Deli. El objetivo es crear “empleo uruguayo de calidad” y atraer mano de obra calificada: “No se transan bienes. Únicamente son personas, cerebros, talento uruguayo”.

Al abrir la zona en Punta del Este, “las empresas empiezan a traer recursos humanos de Montevideo, de otros departamentos del Uruguay y algunos extranjeros también”, acotó Verónica Igoa, gerenta comercial del WTC.

Ambos ejecutivos señalaron que el aumento de personas que viven y trabajan en el departamento se refleja en una mayor oferta de servicios y en cambios en los horarios comerciales y gastronómicos. Starbucks y H&M son algunos de los ejemplos que mencionaron como marcas que encontraron en Maldonado una densidad de consumidores suficiente para instalarse.

Nuevas inversiones, más empresas

En este contexto, se suman inversiones de gran porte que apuntan a transformar parte de la oferta de Maldonado.

En abril, el grupo brasileño JHSF, propietario de la marca Fasano, anunció una inversión proyectada de unos US$ 400 millones para transformar el complejo Enjoy Punta del Este, con un hotel, un centro comercial, casino y unidades residenciales. El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, señaló a Búsqueda que ese emprendimiento puede permitirle a la ciudad acceder a un público brasileño de muy alto poder adquisitivo que hasta ahora era más difícil de captar.

A esa inversión se suma el proyecto inmobiliario y hotelero del Grupo Cipriani en el antiguo Hotel San Rafael de Punta del Este, orientado también a un público internacional de alto poder adquisitivo. “Esa subida de escalón en cuanto a público, genera todo un desarrollo porque se van generando distintos polos de atracción”, afirmó Ihlenfeld.

Recordó que durante la pandemia Uruguay logró captar a argentinos que buscaban radicarse fuera de su país y sostuvo que ahora existe una ventana similar con Brasil. Según señaló, la cámara planteó al ministro de Economía, Gabriel Oddone, la posibilidad de revisar el régimen de residencia fiscal para mejorar la capacidad del país de atraer a esos inversores, que actualmente encuentran condiciones más favorables en Paraguay.

En todo Maldonado había en 2023 unas 152.800 viviendas, algo más de la mitad (55%) ocupadas y otro 33% desocupadas, de uso personal. Junto con el turismo, la construcción y la actividad inmobiliaria, son otros dos rubros tradicionales en la economía del departamento.

En 2025 hubo 9.477 operaciones de compraventa de inmuebles, equivalentes al 21% del total del país, que se comparan con las 5.442 de 2019. En los primeros siete meses de 2026 fueron 5.330, de acuerdo con los datos relevados por el INE.

Además, el movimiento también alcanzó al mercado de tierras. Según el análisis de la consultora Exante, durante el año pasado se registraron 108 operaciones de compraventa de tierras en el departamento, que involucraron casi 6.000 hectáreas y un valor total de US$ 33 millones.

Ihlenfeld afirmó que la expansión de las segundas residencias promueve un circuito de consumo que alcanza a mueblerías, barracas, servicios de mantenimiento y otros negocios vinculados a las viviendas. A esto se suma la magnitud de la construcción; según datos de la intendencia, en lo que va del 2026 se otorgaron permisos para construir sobre 334.949 metros cuadrados, de los que, hasta el momento, se habilitaron 208.208 metros cuadrados.

El gobierno departamental también busca incentivar nuevas inversiones a través de beneficios fiscales. El secretario general señaló que actualmente existen exoneraciones para proyectos de construcción hasta la primera enajenación o primera ocupación; “el desarrollista realiza el proyecto y, hasta que no se venden o son ocupadas las unidades, no se paga la tributación inmobiliaria”. Además, dijo que la intendencia estudia enviar a la Junta Departamental un nuevo paquete de beneficios.

Turismo de reuniones

Otra de las actividades que busca ampliar el movimiento del departamento más allá de la temporada es el turismo de reuniones. A 10 años de su apertura, el Punta del Este Convention & Exhibition Center acumula 214 eventos realizados entre 2016 y 2025, con 307.620 participantes y 12.828 oportunidades laborales, según el Reporte de Impacto Económico del centro al que accedió Búsqueda.

El informe estima que esos eventos produjeron un ingreso total de US$ 87,6 millones y, “al considerar los efectos indirectos e inducidos”, el impacto total ascendió a US$ 199 millones. Los congresos y las conferencias concentraron la mayor parte del impacto, con 98 eventos, 116.075 participantes y un impacto económico total de US$ 130 millones.

Según dijo a Búsqueda el director nacional de Turismo, Cristian Pos, el destino llegó al puesto 211 a nivel global en el ranking de ciudades, con una cantidad de eventos comparable a la de ciudades estadounidenses como Dallas, Nashville y San Francisco, que tienen una posición consolidada en este mercado.

“La desestacionalización es irreversible”

El crecimiento económico del departamento también plantea un desafío para la infraestructura. El secretario de la intendencia manifestó que el objetivo ahora es acompañar la expansión con obras de vialidad, movilidad, salud, educación, agua y saneamiento.

El gobierno departamental prevé donar el predio para la ampliación del Hospital de Maldonado, una obra para la que la Administración de Servicios de Salud del Estado tiene prevista una inversión de entre US$ 20 millones y US$ 25 millones. También trabaja con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la construcción del puente de Paso del Guerrero y una nueva conexión con la ruta 104, con una inversión conjunta de US$ 12 millones aproximadamente.

En agua y saneamiento, la intendencia negocia con OSE una segunda etapa del fideicomiso para financiar obras en el departamento, por un monto que podría ubicarse entre US$ 35 millones y US$ 50 millones. En educación, además, se prevén nuevos centros en Piriápolis, Cerro Pelado y San Carlos, mientras que trabaja con la Universidad de la República en la ampliación de la sede del Centro Universitario Regional del Este.

“El camino hacia la desestacionalización es irreversible (…). El desafío para quienes estamos en el ámbito de gobierno es que el crecimiento se produzca de manera ordenada. Por eso es importante que todos los niveles del Estado colaboren, cooperen, de manera que podamos surfear esa gran ola de crecimiento de la mejor manera”, sostuvo Villegas. Por la misma línea, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado dijo que “esa efervescencia es la que se vive hoy en el departamento, y el desafío es seguir generando esas oportunidades para no frenar todo el crecimiento que se ha vivido y que cada vez sea más sólido”.

Las proyecciones también apuntan a que el crecimiento demográfico continuará. Según las estimaciones del INE, la población de Maldonado alcanzaría a unas 245.500 personas en 2045.