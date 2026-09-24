El Niño y el turismo: operadores expectantes y el ministerio dispuesto a dar apoyos

Si se concretan los pronósticos meteorológicos, Uruguay enfrentará en los siguientes meses temperaturas más altas de lo habitual y también mucha lluvia. Para los destinos cuyo atractivo principal son las playas y los paseos al aire libre, ese escenario puede resultar desafiante. También para la construcción relacionada con el turismo.

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En Punta del Este los privados aseguran que las lluvias de los últimos meses ya tuvieron efectos sobre las estadías y el ritmo de algunas obras edilicias.

En el marco de un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing realizado el miércoles 9, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, expresó su preocupación por la llegada de un “super-Niño” y señaló que, de acuerdo con los pronósticos, los meses de mayor impacto serán setiembre, octubre y noviembre. La cartera espera que las condiciones mejoren entre fines de noviembre y principios de diciembre, antes del inicio de la temporada alta para los destinos de sol y playa, aunque algunos pronósticos presagian lluvias abundantes incluso durante el verano.

Así como otras carteras trabajan en la coordinación para mitigar posibles impactos adversos del Niño, el Ministerio de Turismo (Mintur) ya planteó ante Presidencia algunas alternativas para atender los posibles efectos de este fenómeno en el sector turístico. “Ya hemos elevado a Alejandro (Sánchez, secretario de Presidencia), le agradezco la reserva del caso, algunas propuestas de atender o declarar la emergencia turística”, dijo Menoni a Canal 5 días atrás, sin dar detalles.

En el sector privado no se observa un cambio significativo en las reservas ni en las decisiones comerciales de cara al verano.

Jaime Farías, socio de la inmobiliaria de Piriápolis Beto Goio & Asociados, dijo a Búsqueda que las reservas de alquileres que tienen hasta ahora representan el 70% de las registradas a esta altura del año pasado. Sin embargo, consideró que todavía es temprano para anticipar cómo será la próxima temporada, ya que las reservas pueden aumentar durante octubre y noviembre.

Según ese empresario, ningún cliente ha mencionado hasta ahora el fenómeno del Niño al momento de consultar o reservar. Además, señaló que entre los operadores con los que mantiene contacto no se está trabajando en una estrategia específica ante la posibilidad de una temporada con más lluvias.

En cambio, el presidente de la Asociación Turística de Canelones, Carlos Tabó, señaló a Búsqueda que el sector tiene el fenómeno “más que presente” por su posible impacto sobre la actividad, especialmente en la organización de espectáculos al aire libre, aunque hasta el momento no se ha trabajado en posibles medidas específicas.

El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, señaló que el impacto del Niño no necesariamente será igual en todos los destinos. Explicó que, a diferencia de aquellos donde la oferta principal es la playa, el departamento tiene una menor estacionalidad y funciona como destino durante todo el año, con estadías más cortas y una proporción importante de reservas realizadas cerca de la fecha del viaje.

Indicó que desde la pandemia se consolidó una tendencia a reservar con poca anticipación, por lo que en Colonia existen ocupaciones que se concretan en las últimas 48 o 72 horas, lo que puede amortiguar parcialmente el impacto del clima. De todos modos, consideró que existen pocas herramientas para compensar los efectos de un Niño que se presente intenso: “Es algo bastante imposible de prever (...). No hay paliativo contra eso”.

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y directivo de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Javier Sena, afirmó que las lluvias de los últimos meses ya tuvieron efectos sobre la actividad. “Lo que hemos cursado hasta ahora ha sido bastante problemático en el sentido de que ha llovido muchísimo y las estadías de gente que venía en esta época han disminuido”, afirmó.

Según consultas con operadores inmobiliarios, no está claro qué podría pasar con los precios de los arrendamientos si ocurrieran abundantes lluvias en los siguientes meses o incluso en el verano. Una fuente dijo que los valores son fijados por los propietarios y que la tendencia es a no bajarlos.

Competitividad

Para Sena, el clima no es el único factor de preocupación en el sector. El dirigente sostuvo que la situación cambiaria dificulta la competencia con los países vecinos. “El dólar es muy difícil de competir con Brasil. Se complica con la Argentina porque hay mejor competitividad en la Argentina para el turismo que en el Uruguay”, afirmó.

Señaló que la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este ya trasladó esta preocupación al gobierno y reclamó medidas para mejorar la rentabilidad de las inversiones. “Necesitamos que el dólar esté a mayor valor. Estando a mayor valor el dólar, al que viene a invertir al país le va a ser más redituable”, sostuvo.

Por su parte, Castellanos retomó algunos planteos que Camtur presentó al Ministerio de Economía (MEF) en mayo, en el marco de la consulta para elaborar el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. “Hay que legislar la vivienda turística, hay que mejorar la competitividad mejorando los costos, por ejemplo, la devolución del IVA a la gastronomía para residentes, la devolución del IVA a una tasa cero deducible de exportación para no residentes en la hotelería también sería una buena ayuda en momentos donde la competitividad está amenazada”, expresó.

A su entender, la discusión trasciende al turismo y forma parte de una dificultad más general de competitividad de la economía uruguaya. “Estamos defendiendo 120.000 empleos, estamos defendiendo seis y pico por ciento” del Producto Bruto Interno nacional, señaló.

Para el dirigente, la respuesta debe combinar promoción, nuevas conexiones y medidas que permitan mejorar la rentabilidad de las empresas. “Ese trabajo que hay que hacer no lo resuelve ni solo el sector privado ni solo el sector público. Hay que trabajar mucho, articuladamente”, sostuvo.

Además, cuestionó que la situación del departamento pueda resumirse en la expresión muerte silenciosa utilizada por el presidente de la Cámara Hotelera de Colonia, Miguel Slimovich, a raíz del cierre de 32 hoteles desde la pandemia de Covid-19. Si bien reconoció que existen problemas de rentabilidad y competitividad, afirmó que también hay movimientos dentro de la oferta turística que muestran otra realidad. Como ejemplo, mencionó la reapertura del antiguo Hotel West en Conchillas, que había cerrado tras la finalización de las obras de la empresa forestal-industrial Montes del Plata y que ahora volvió a funcionar con un formato de hotel wellness bajo el nombre Amanai. Se trata de una propuesta que incorpora un segmento que hasta ahora no estaba presente en la oferta turística de Colonia.

“Colonia no está muerto, Colonia tiene turismo, tiene ocupación, tiene infraestructura portuaria nueva, está llegando el China Zorrilla (una embarcación de Buquebus que empezará a operar antes de fin de año), está llegando otro barco nuevo de Colonia Express para venir a Montevideo y a Colonia. O sea, están pasando cosas”, afirmó.

Un análisis elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) junto con la Camtur, divulgado el miércoles 16, señala que hubo una baja en la cantidad de visitantes extranjeros llegados al país en el primer semestre (–6%) en comparación con enero-junio de 2025 y una caída de 12% en el gasto en términos reales en ese lapso. Agrega que las “variables que determinan el ingreso” para el sector turístico “están en peores niveles” y describió que se trata de un “negocio con baja rentabilidad que complejiza inversión y competitividad”.

Obras enlentecidas

Las lluvias también afectaron el ritmo de obras en Punta del Este. Sena explicó que las precipitaciones se sumaron al conflicto que atravesó al sector de la construcción y provocaron retrasos en distintos proyectos.

Uno de los casos más notorios es el proyecto del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael. “Iba a inaugurar la parte hotelera y la parte del casino y no lo pueden inaugurar porque hubo retraso en la obra por el problema” con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, afirmó. “Todo lo que ha sido las lluvias, el mal tiempo, también eso tranca todo”, agregó.

Según ese dirigente empresarial, la postergación también repercute sobre el empleo previsto para el complejo y afecta a “por lo menos 1.000 personas que iban a trabajar en el casino y en el hotel”.

Dijo que existen otras obras que también se han enlentecido y que no podrán cumplir con los plazos inicialmente previstos.