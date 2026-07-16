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    Depósitos, franquicias, expectativas de inflación, ciclo económico, producción industrial y alquileres en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Banco de la República Oriental del Uruguay.

    Banco de la República Oriental del Uruguay.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 26,6 millones

    Tras la caída de mayo, los depósitos en las instituciones de intermediación financiera —los bancos y la cooperativa Fucerep— tuvieron una recuperación de US$ 26,6 millones y el stock total se ubicó en US$ 47.905 millones al cierre de junio.

    El aumento mensual se dio a pesar de que varias entidades registraron retiros netos medidos en dólares, analizó Búsqueda a partir de las estadísticas publicadas por el Banco Central.

    83.130

    Las compras realizadas en el exterior con franquicia aduanera fueron 83.130 en junio, una caída de 54% frente al mismo mes de 2025.

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    0,16%

    Los 24 analistas de bancos, AFAP, consultoras y centros de análisis que encuesta el Banco Central prevén —en mediana— que la inflación será de solo 0,16% este mes, e incluso alguno proyecta una deflación de precios.

    Su expectativa es que la inflación acumulada en todo el 2026 sea de 4,77%, también en mediana.

    0,2%

    El índice que calcula el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) para anticipar cambios en el ciclo económico acumuló en junio un tercer aumento consecutivo (0,2%), lo que “refuerza la señal de una economía con cierto impulso para superar el estancamiento de la segunda mitad de 2025”.

    Más de tres cuartas partes de las variables que componen este indicador crecieron en junio.

    –3,5%

    La producción fabril medida a través de Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera mostró una baja de 3,5% en mayo al comparar con el mismo mes del año pasado. La disminución fue de 6,5% frente a abril previo (desestacionalizada).

    La división industrial con mayor incidencia negativa en la baja interanual fue la de elaboración de productos alimenticios, que se contrajo un 4,5%.

    $ 22.522

    El alquiler promedio de una vivienda a escala nacional se ubicó en $ 22.522 en mayo, una suba de 0,40% frente al mes previo.

    El Instituto Nacional de Estadística acaba de incorporar como fuentes de información a las aseguradoras Mapfre, Porto Seguros y Sancor Seguros, complementando a los registros del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación y de la Asociación Nacional de Afiliados (Anda), lo que impide calcular variaciones interanuales.

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