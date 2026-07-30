Desempleo, tipo de cambio real, inversión en la industria y la agricultura, consumo y demanda laboral en Uruguay en números

La tasa de empleo se mantuvo en junio al comparar con el mes previo (en 59,5%) pero, como menos personas buscaron trabajo, la desocupación bajó en seis décimas de punto porcentual, a 7,0%. Los desempleados eran unos 132.600.

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El Índice de Tipo de Cambio Real calculado por el Banco Central registró en junio una baja de 0,85% respecto al mes previo.

El encarecimiento en dólares de Uruguay se dio frente a todos los principales socios comerciales incluidos en el indicador, salvo por la virtual estabilidad con Estados Unidos y la mejora con China.

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El Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos en la industria aumentó 70,7% en el segundo trimestre con relación al mismo lapso del año pasado, informó la Cámara de Industrias.

El aumento se explicó en gran medida por la inversión de la empresa maderera brasileña BrasPine en Rivera: adquirió máquinas de aserrar por US$ 17 millones y máquinas y aparatos de elevación por US$ 16 millones.

1,0%

Impulsado principalmente por el rubro de bebidas, en junio se dio un aumento de 1,0% en las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— del consumo relevado por la empresa Scanntech, en comparación con igual mes de 2025. La facturación medida en valores creció más, un 3,4%.

El análisis abarca un panel seleccionado de más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país e incluye al menos 250 categorías de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y de limpieza.

–6%

La inversión en tractores, cosechadoras y sembradoras importadas totalizó US$ 187 millones en la zafra 2025-2026 que cerró en junio. De esa forma, el Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola elaborado por el estudio contable Carle & Andrioli registró una baja de 6% respecto a la campaña anterior.

6.344

En junio se publicaron 6.344 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios digitales relevados por Advice. Eso representó una disminución de 1,2% frente al mes anterior y de 10% en comparación con junio de 2025.

Fue el quinto mes seguido con caída, lo que muestra una tendencia de disminución “relativamente moderada, aunque persistente”, señaló la consultora. En todo el primer semestre, la demanda laboral fue un 6,6% menor que en igual lapso del año pasado.