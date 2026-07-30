  • Cotizaciones
    jueves 30 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Desempleo, tipo de cambio real, inversión en la industria y la agricultura, consumo y demanda laboral en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Cartel en una obra de construcción indicando que no se precisa personal.

    Cartel en una obra de construcción indicando que no se precisa personal.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    7,0%

    La tasa de empleo se mantuvo en junio al comparar con el mes previo (en 59,5%) pero, como menos personas buscaron trabajo, la desocupación bajó en seis décimas de punto porcentual, a 7,0%. Los desempleados eran unos 132.600.

    -0,85%

    El Índice de Tipo de Cambio Real calculado por el Banco Central registró en junio una baja de 0,85% respecto al mes previo.

    El encarecimiento en dólares de Uruguay se dio frente a todos los principales socios comerciales incluidos en el indicador, salvo por la virtual estabilidad con Estados Unidos y la mejora con China.

    Leé además

    Una movilización de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado frente a Torre Ejecutiva, en 2025.
    Funcionarios públicos

    Supresión de vacantes en el Estado provoca críticas; el gobierno dice que emplea a “los necesarios”

    Por Redacción Búsqueda
    Billetes de dólares y pesos uruguayos.
    Mercado cambiario

    Dólar estabilizado; Uruguay perdió “competitividad” de precios en junio

    Por Redacción Búsqueda

    70,7%

    El Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos en la industria aumentó 70,7% en el segundo trimestre con relación al mismo lapso del año pasado, informó la Cámara de Industrias.

    El aumento se explicó en gran medida por la inversión de la empresa maderera brasileña BrasPine en Rivera: adquirió máquinas de aserrar por US$ 17 millones y máquinas y aparatos de elevación por US$ 16 millones.

    1,0%

    Impulsado principalmente por el rubro de bebidas, en junio se dio un aumento de 1,0% en las ventas en volumen —unidades, kilogramos y litros— del consumo relevado por la empresa Scanntech, en comparación con igual mes de 2025. La facturación medida en valores creció más, un 3,4%.

    El análisis abarca un panel seleccionado de más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país e incluye al menos 250 categorías de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y de limpieza.

    –6%

    La inversión en tractores, cosechadoras y sembradoras importadas totalizó US$ 187 millones en la zafra 2025-2026 que cerró en junio. De esa forma, el Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola elaborado por el estudio contable Carle & Andrioli registró una baja de 6% respecto a la campaña anterior.

    6.344

    En junio se publicaron 6.344 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios digitales relevados por Advice. Eso representó una disminución de 1,2% frente al mes anterior y de 10% en comparación con junio de 2025.

    Fue el quinto mes seguido con caída, lo que muestra una tendencia de disminución “relativamente moderada, aunque persistente”, señaló la consultora. En todo el primer semestre, la demanda laboral fue un 6,6% menor que en igual lapso del año pasado.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    ASSE

    ASSE hará denuncia penal por presuntas irregularidades en el Hemocentro de Maldonado e inicia sumario al exdirector

    Por Guillermo Draper
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Concursos literarios

    Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.  

    El gobierno recibe el calor de bancos, inversores y organismos internacionales

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Jutep pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi (de espaldas) Mario Lubetkin, Alejandro Sánchez durante la visita del viceprimer ministro de China a Uruguay, en la Residencia de Suarez y Reyes en Montevideo, noviembre de 2025.

    El Frente Amplio le pedirá información al gobierno sobre la negociación con Estados Unidos por deportados cubanos

    Por Redacción Búsqueda
    Diversidad.

    Presentación de libro de una mujer trans, organizada por secretarías del Partido Nacional, causó diferencias entre los blancos

    Por Federico Castillo