Director de la OPP defendió la idea de “refundar” las “bases” del sistema de protección social

Rodrigo Arim planteó en una cumbre de Naciones Unidas en Catar que Uruguay sobresale en América Latina por su desarrollo humano y por el gasto social, aunque todavía enfrenta “desafíos estructurales y urgentes”

El plenario de la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que tuvo la semana pasada en Doha.

Aunque se ubica entre los 50 países con mayor índice de desarrollo humano y tiene una “orientación que busca asegurar una cobertura universal de la protección social y uno de los niveles de gasto social más altos de América Latina”, Uruguay todavía enfrenta “desafíos estructurales y urgentes”, en distintos planos, expuso el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, al disertar en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que tuvo lugar del martes 4 al jueves 6 en Doha, Catar.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Arim señaló, por un lado, que el 17,3% de la población se encuentra en situación de pobreza por la medición del ingreso, el 1,5% es indigente y el 32% de niños y niñas menores de seis años son pobres, lo que confirma un “fenómeno persistente de infantilización de la pobreza”.

Por otro, el jerarca subrayó que la población de “Uruguay ha envejecido y seguirá envejeciendo” y, en ese contexto, la tasa de dependencia aumentará en las próximas décadas.

“Afrontar la necesidad de atender estas realidades es, sin duda, de los principales desafíos que enfrenta nuestro país. Para superar la pobreza, reducir sistemáticamente la desigualdad y contribuir a una protección social sólida a lo largo del ciclo de vida es necesario actuar en diferentes dimensiones de las políticas públicas”, será necesario “atender los desafíos para dar sostenibilidad económica” al sistema jubilatorio y asegurar la “suficiencia de sus prestaciones”, planteó. Y agregó: “A su vez, debemos fortalecer sistemas integrales de cuidados a lo largo de todo el curso de vida —desde la primera infancia hasta la vejez—, incorporando situaciones de dependencia y discapacidad, y mejorar los instrumentos de protección social para niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y sus personas cuidadoras. Por esta razón, el gobierno ha convocado un amplio diálogo nacional sobre la protección social, para refundar sus bases en función de las necesidades que emergen en este siglo XXI. En este diálogo, el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y la protección de las infancias y las juventudes ocupan un lugar central”.

Con representación del Poder Ejecutivo, los partidos políticos y los actores sociales, en julio quedó instalado el Diálogo Social como un ámbito para negociar acuerdos, con plazo para ese objetivo hasta fin de abril del 2026 con la finalidad de presentar un documento que dé cuenta de los resultados y las propuestas. Aborda cuatro temáticas centrales: protección a la infancia; sistemas de cuidados; protección a las personas activas; y jubilaciones y pensiones.