“Consentimiento” para depósitos en dólares será “simplemente una notificación”, dice presidente del BCU

Una de las preocupaciones que repite en distintos ámbitos el presidente del Banco Central ( BCU ), Guillermo Tolosa , es que los uruguayos que depositan sus ahorros en moneda extranjera han perdido riqueza en los últimos años. Por eso y por otras consecuencias nocivas que tiene el bimonetarismo para la economía uruguaya, él y otras autoridades económicas de gobierno están resueltas a avanzar en medidas que desestimulen el uso del dólar, un paquete que incluye desde el requisito por la vía de decreto de que los precios al público de inmuebles, vehículos o electrodomésticos se informen también en pesos hasta cambios en los encajes y los requisitos de capital para las instituciones bancarias.

Esas disposiciones están previstas para ser desplegadas durante el próximo año, junto a otra que resulta controversial: requerir que los bancos informen al cliente que está asumiendo un riesgo cambiario al depositar su dinero en dólares.

En noviembre, en una conferencia virtual organizada por la calificadora Moody's, Tolosa adelantó que el BCU planea “generar algo de fricción con los depósitos en dólares” y que los ahorristas deban firmar un “consentimiento” que su ahorro en esa divisa “está sujeto a la volatilidad”. El jerarca comparó eso con la advertencia de los octógonos que señalan que un alimento puede ser perjudicial para la salud por el exceso de grasas o sal.

La referencia al requisito de la firma de un “consentimiento” produjo cierto nerviosismo en la plaza financiera por entender que podría haber un cercenamiento de la libertad de los ahorristas, según reconocieron a Búsqueda fuentes del mercado.

En algunos bancos, esa medida se entiende inconveniente. “No estamos de acuerdo, no nos parece adecuado. Sí estamos de acuerdo en intentar buscar entre todos políticas, regulación, normas que ayuden a desdolarizar la actividad, pero elementos puntualmente como este no los compartimos”, dijo entrevistado por Búsqueda semanas después el gerente general de Santander Uruguay, Gustavo Trelles.

“De hecho, hay bancos internacionales —este tema lo vimos en la Asociación de Bancos— que en sus casas matrices tendrían que ver cómo autorizan una cosa de estas. Cuestionarían de forma inmediata. O sea, que mañana haya un disclaimer por un cliente al abrir una cuenta en dólares; habría que ver muy bien qué dice ese disclaimer, cómo, para que la responsabilidad no sea de la institución”, agregó el ejecutivo bancario.

“Proveer información” al depositante

Consultado esta semana por Búsqueda, Tolosa aclaró el alcance que tendrá esa decisión. “Lo que estamos haciendo es proveer información, algo que existe en todos los países desarrollados, no es una innovación. Es decir: ‘señor, usted vive en un país de inflación baja y estable. En este contexto, si usted deposita, ahorra, invierte en una moneda que no es de su país, usted está sujeto a fluctuación cambiaria. En cambio, si usted ahorra en la misma moneda en que va a consumir, mitiga el riesgo de esas fluctuaciones y se evita la tendencia observada de largo plazo de erosión del poder adquisitivo local del dólar’”.

El presidente del BCU recalcó que, con la medida prevista, “no hay un cambio de contrato, no hay nada más que simplemente una notificación, que existe en cualquier país avanzado del mundo. Porque vivimos en un país donde, por razones históricas, la gente cree que el tipo de cambio peso/dólar tiene que ver con factores domésticos y, en tiempos más recientes, la influencia tiene que ver mayormente con razones externas. El tipo de cambio, como otras monedas emergentes, fluctúa por las condiciones macroeconómicas, financieras y de políticas de Estados Unidos. Entonces, cuando una persona en realidad vive, consume y ahorra en Uruguay, de repente pasa a depender y ser vulnerable a acontecimientos de Estados Unidos, aunque no necesariamente quiera eso”.

A noviembre, el 71% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero local —un stock equivalente a US$ 44.069 millones— estaban colocados en moneda extranjera, surge de datos informados por el BCU.