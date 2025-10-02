Dudas de la oposición sobre ajuste al impuesto mínimo doméstico; crea “cierta inseguridad jurídica”

Una segunda visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que empezó al mediodía del martes 30 y terminó pasada la medianoche del 1º de octubre, dejó a algunos legisladores de la oposición disconformes con las explicaciones de las autoridades sobre ajustes al proyecto de Presupuesto relativo a algunos impuestos .

Respecto de la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el Ministerio de Economía propuso cambios sobre su vigencia, disponiendo que “el Poder Ejecutivo deberá establecer cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributaria al momento de la sanción de la presente ley”.

Un día antes de ir al Parlamento, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había anunciado en una disertación pública que llevarían esa modificación tras conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ). Así fue resaltado por varios medios de comunicación.

Ante los diputados, Oddone ratificó que lograron “un elemento muy importante. Hemos logrado que la OCDE aceptara o reconociera que en Uruguay hay regímenes preexistentes en los cuales el país tiene compromisos con empresas establecidas en nuestro territorio, que hacen que tengan compromisos de estabilidad tributaria garantizados por ley”.

En la sesión de la comisión, el colorado Gabriel Gurméndez se refirió a las declaraciones previas de Oddone: “Debo decir que, francamente, tenía expectativas respecto a lo que se iba a proponer en el texto del proyecto de ley, pero el artículo que se incluye, muy escueto, no está diciendo exactamente esto; no lo dice. Este es un factor que, por lo pronto, establece una situación de cierta inseguridad jurídica”.

Según ese diputado, “está claro que el Poder Ejecutivo parece patear hacia adelante este tema; es decir, está postergando las definiciones con claridad y, de alguna manera, esto deja todo en manos de la reglamentación. No parece haber ahí una estabilidad tributaria”.

El ministro intervino después para referirse a sus comentarios públicos del día anterior. “Claramente no fueron las declaraciones más felices que he tenido en mi vida; estaba en un ámbito en el que la precisión no era lo relevante y pueden haber llamado a la confusión. Lo que importa es lo que dijimos hoy: lo que estamos proponiendo es lo que dijimos hoy (...). Lo que yo dije ayer se parece bastante, pero una interpretación rápida podría dar lugar a confusión; eventualmente, como algunos medios de prensa titularon, no es lo correcto. Después, esos titulares fueron modificados porque nosotros ayudamos a explicar mejor lo que había ocurrido”.

Oddone insistió en que lo propuesto ahora hace al impuesto “neutral”. Agregó: “Después de haberlo discutido y evaluado mucho, no solo en el equipo, sino también con el presidente de la República, resolvimos que este era el camino que minimizaba los riesgos asociados. ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar, y, en todas las ocasiones que sea así, rectificaremos, pero estamos convencidos de que lo que estamos proponiendo es el mejor camino que podemos recorrer”.