  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Dudas de la oposición sobre ajuste al impuesto mínimo doméstico; crea “cierta inseguridad jurídica”

    El ministro de Economía reconoció que los comentarios relativos a los tributos propuestos en el proyecto de Presupuesto que hizo este martes en un evento de la fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo “no fueron las declaraciones más felices” de su vida

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una segunda visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que empezó al mediodía del martes 30 y terminó pasada la medianoche del 1º de octubre, dejó a algunos legisladores de la oposición disconformes con las explicaciones de las autoridades sobre ajustes al proyecto de Presupuesto relativo a algunos impuestos.

    Respecto de la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el Ministerio de Economía propuso cambios sobre su vigencia, disponiendo que “el Poder Ejecutivo deberá establecer cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributaria al momento de la sanción de la presente ley”.

    Leé además

    La oposición reaccionó ante la Ley del Presupuesto.
    Ley de Presupuesto

    Oposición critica un Presupuesto “optimista” y con la “sorpresa” de “nuevos impuestos”

    Por  Federico Castillo  y Nicolás Delgado
    El ministro Gabriel Oddone. 
    Finanzas públicas

    Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

    Por Redacción Búsqueda

    Un día antes de ir al Parlamento, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había anunciado en una disertación pública que llevarían esa modificación tras conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así fue resaltado por varios medios de comunicación.

    Ante los diputados, Oddone ratificó que lograron “un elemento muy importante. Hemos logrado que la OCDE aceptara o reconociera que en Uruguay hay regímenes preexistentes en los cuales el país tiene compromisos con empresas establecidas en nuestro territorio, que hacen que tengan compromisos de estabilidad tributaria garantizados por ley”.

    En la sesión de la comisión, el colorado Gabriel Gurméndez se refirió a las declaraciones previas de Oddone: “Debo decir que, francamente, tenía expectativas respecto a lo que se iba a proponer en el texto del proyecto de ley, pero el artículo que se incluye, muy escueto, no está diciendo exactamente esto; no lo dice. Este es un factor que, por lo pronto, establece una situación de cierta inseguridad jurídica”.

    Según ese diputado, “está claro que el Poder Ejecutivo parece patear hacia adelante este tema; es decir, está postergando las definiciones con claridad y, de alguna manera, esto deja todo en manos de la reglamentación. No parece haber ahí una estabilidad tributaria”.

    El ministro intervino después para referirse a sus comentarios públicos del día anterior. “Claramente no fueron las declaraciones más felices que he tenido en mi vida; estaba en un ámbito en el que la precisión no era lo relevante y pueden haber llamado a la confusión. Lo que importa es lo que dijimos hoy: lo que estamos proponiendo es lo que dijimos hoy (...). Lo que yo dije ayer se parece bastante, pero una interpretación rápida podría dar lugar a confusión; eventualmente, como algunos medios de prensa titularon, no es lo correcto. Después, esos titulares fueron modificados porque nosotros ayudamos a explicar mejor lo que había ocurrido”.

    Oddone insistió en que lo propuesto ahora hace al impuesto “neutral”. Agregó: “Después de haberlo discutido y evaluado mucho, no solo en el equipo, sino también con el presidente de la República, resolvimos que este era el camino que minimizaba los riesgos asociados. ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar, y, en todas las ocasiones que sea así, rectificaremos, pero estamos convencidos de que lo que estamos proponiendo es el mejor camino que podemos recorrer”.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda