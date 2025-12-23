Multinacional Tether pagará más de US$ 8 millones para saldar la deuda con UTE y terminar el vínculo comercial

A un mes de comunicar el despido de sus empleados en las dos plantas de minado de criptoactivos en Florida , Tether acordó con UTE pagarle US$ 8.186.713 para saldar su deuda y evitar cualquier reclamo a futuro. El directorio del ente aceptó el viernes 19 las condiciones negociadas durante semanas con Microfinanzas del Uruguay S.A. (Microfin), la filial local de la multinacional.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La empresa estatal le había cortado en junio el suministro de energía por no pagar el servicio durante dos meses consecutivos. Un documento de la Unidad de Asesoría Legal elevado al Directorio de UTE, al que accedió Búsqueda , recomendaba aprobar la propuesta transaccional ofrecida por Microfin, que implicará cobrar US$ 8.186.713 a descontar de las garantías constituidas por la empresa cripto. El monto es equivalente a la deuda por el impago del servicio de energía, mientras que la compañía queda exonerada “del pago de las multas y recargos generados por el pago tardío”.

Tether A la espera de una respuesta de Tether, UTE avanza en el proceso de rescisión de los contratos y la ejecución de las garantías

El documento elevado por los equipos técnicos describe que Microfin “incurrió en incumplimientos de pagos” de peajes y facturas por consumo de energía, por lo que la empresa estatal le cortó el servicio, en línea con lo establecido en el contrato. Antes de llegar a ese extremo, la filial de Tether había solicitado múltiples veces la renegociación de sus contratos, alegando que los costos “eran muy altos” y volvían inviable el proyecto. Aunque llegaron a un acuerdo preliminar con la Gerencia General, luego enviaron un correo solicitando cambiar los términos, lo que fue desestimado por ser “absolutamente improcedente e inconveniente para los intereses de UTE”, dice el documento.

Según el detalle, la deuda se divide en US$ 3,4 millones por concepto de peajes y US$ 4,8 millones en consumos. Por otro lado, el total de multas y recargos a exonerar asciende a $ 37,8 millones (equivalente a unos US$ 964.000 con la cotización al cierre de noviembre).

Búsqueda informó en setiembre que UTE le había cortado el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por la acumulación de esa deuda. Dos meses más tarde, Microfin le envió una carta a UTE en la que dejaba por escrito su decisión de cerrar sus actividades en Uruguay y su intención de hacerlo mediante “un proceso ordenado, responsable y amistoso”.

En la nota, fechada el 21 de noviembre, la empresa responsabilizó a UTE de demorar demasiado en responder a los planteos de renegociar el contrato de suministro de energía, cuyos costos habían vuelto inviable el proyecto. Argumentó que el ente demoró 10 meses en confirmar el cambio del contrato, cuando la ventana de oportunidad para Microfin era de dos meses.

La empresa sostuvo que perdió varios millones de dólares, a lo que se sumaban los cerca de US$ 100 millones invertidos en sus proyectos, “cuyo valor de liquidación no alcanza ni siquiera a una décima parte de la inversión inicial”. Al respecto, agregó que “una porción relevante de estos daños se origina en acciones u omisiones de UTE durante el proceso de negociación y, por ende, podrían ser objeto de reclamación formal”. Sin embargo, la nota de la empresa decía que “en un espíritu de colaboración y de búsqueda de una salida consensuada”, ofrecía pagar US$ 5 millones.

La oferta aceptada

UTE rechazó la oferta inicial de Microfin, por lo que la compañía presentó otra por un monto mayor. En una nota enviada el lunes 15, la filial de Tether reiteraba su intención de cerrar sus operaciones mediante un proceso amistoso que evitara un “contencioso” que podría ser largo, caro y costoso desde el punto de vista reputacional.

La nueva suma propuesta (US$ 8.186.713) corresponde al pago de las facturas pendientes entre marzo a julio de 2025, “aplicando UTE una quita del 100% del monto correspondiente a las multas y recargos”. Si el ente estatal acepta, las partes firmarán “un acuerdo transaccional en el cual se ponga fin de forma definitiva a la situación de preconflicto”, dice la nota. La oferta tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y, si las autoridades de UTE no la aceptan para entonces, Microfin se considerará “habilitada a ejercer todas las acciones, reclamos y pretensiones que le asisten, sin limitación alguna”.

El directorio aprobó la resolución el viernes 19, en una instancia en la que el representante de la oposición, Darío Castiglioni (Partido Nacional), dejó constancia acerca de sus discrepancias con la decisión, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo.