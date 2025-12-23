  • Cotizaciones
    Caso Romay: Tribunal de Apelaciones falló a favor de los herederos que están en minoría y reclaman deuda millonaria

    Una sentencia entendió que el administrador de la herencia no tenía potestades para firmar un acuerdo que era apoyado por la mayoría de la familia, entre ellos los directores de Canal 4

    Fachada de Canal 4.

    Fachada de Canal 4.

    FOTO

    Búsqueda
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    Los nietos y bisnietos de los fundadores de Canal 4 están desde hace casi dos décadas enfrascados en una batalla judicial millonaria. Su desenlace parece ahora más cerca, como consecuencia de un fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno que le dio la razón a la estirpe familiar que busca recuperar acciones de ese y otros medios de comunicación, y reclama decenas de millones de dólares.

    El Tribunal decidió que el administrador de la herencia no tenía potestades para cerrar un acuerdo, respaldado por la mayoría de la familia, que terminaría con los juicios y que era muy cuestionado por la minoría.

