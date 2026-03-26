UTE emitirá títulos de deuda, pese a que anteriormente manejó invertir con “fondos propios”

Este lunes 23 el Poder Ejecutivo “sorprendió” anunciando que UTE volverá al mercado de valores local, con una emisión de Obligaciones Negociables (ON) orientada al segmento minorista que aún no ha sido estructurada. La convocatoria busca financiar una inversión estimada en US$ 30 millones para una nueva planta de energía solar de 30 megavatios de generación en Baygorria, entre Durazno y Río Negro.

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El anuncio sucede al debate público de las últimas semanas, instalado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de que los ahorristas uruguayos inviertan en proyectos de empresas públicas . Y también ocurre en el contexto de una fuerte ola de avisos falsos, que utilizan la imagen institucional de UTE para estafar a personas interesadas en volcar sus ahorros en proyectos de la misma índole. Por esa misma razón es que, al menos hasta comienzos de marzo, en el directorio de la empresa pública primaba la idea de “esperar” las iniciativas de emisiones para evitar potenciar los fraudes, realizando las inversiones necesarias con fondos propios.

Así lo había declarado el vicepresidente de UTE a Búsqueda a principios de mes , al ser consultado por la posibilidad de una emisión minorista en parques fotovoltaicos, dado que en octubre se había manejado el concepto. En esa instancia comentó que había una sociedad anónima abierta ya en condiciones de ser utilizada y que, si bien existían dudas sobre “ir a la bolsa” con proyectos futuros, los ya planificados se financiarían con recursos de la empresa para no “darle alimento” a los estafadores.

El martes 17, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, aseguró en el programa radial Aire rico que “estaba para salir” un proyecto de emisión para un parque fotovoltaico, pero que, según le informaron en la UTE, este “se pinchó” y la empresa invertiría por sí misma.

Finalmente, la decisión de ofertar títulos de deuda fue multicausal, aclaró Roberto Bentancor luego del anuncio. “Tenía que salir el pliego de licitación, y antes estamos obligados a informar cómo va a ser la financiación. Si bien el tema de las estafas es complicado, creo que fueron claros tanto Yamandú (Orsi, presidente de la República) como Fernanda (Cardona, ministra de Industria), que van a ser ON y que va a estar la bolsa en el medio. Entonces, se tuvieron que acelerar los procesos, ni hablar de algunas declaraciones públicas que no habían sido bien interpretadas”, señaló.

Por su parte, Urraburu dijo a Búsqueda que le “sorprendió” la emisión porque no la esperaba en “este momento”, y tampoco en forma de ON. “El anuncio de Sánchez no fue en esa dirección, y fue hace una semana y poco. O sea, Sánchez dice ‘voy a ampliar la posibilidad de que las empresas públicas o pseudo públicas o satélite de las públicas’ emitan acciones, y a la semana sale un parque fotovoltaico, ideal para formar una sociedad anónima y sacar acciones. Pero sale la ministra a decir que es una emisión de ON”, observó.

Igualmente, el presidente de la BVM celebró la convocatoria y afirmó apoyarla “totalmente”. Añadió que ya “hay interesados”, porque “UTE ha emitido varias veces y siempre ha colocado muy bien”, además de que “no hay muchas cosas para invertir en este momento”.

A su entender, “en todos estos casos lo ideal son las acciones”, y no solamente para UTE. “Puede haber alguna otra empresa en la cual también puede ser importante, pero tiene que haber una decisión política que vaya en esta dirección”, animó. Además, mencionó que Sánchez le comunicó su idea de formar una comisión “que avance con estos temas”, enfocada únicamente en las empresas públicas y por fuera de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores ya existente. Al momento, el ámbito propuesto no se ha anunciado.

Detalles

Durante la conferencia de prensa, que se realizó un día antes de que el directorio de UTE aprobara la iniciativa formalmente, los mandatarios especificaron que el monto mínimo de inversión para las nuevas ON será de US$ 200 sin tope máximo, con retornos fijos pagaderos de forma semestral y por un plazo de hasta cinco años, devolviendo el capital al vencimiento.

Cardona indicó que prontamente iniciará la actividad de la nueva planta fotovoltaica de 75 megavatios en Cerro Largo y deslizó la probabilidad de que las próximas dos también se financien mediante una emisión enfocada en el ahorro individual.

Tanto la moneda de emisión como la tasa de interés aún no han sido determinadas ni se detallan en la resolución del directorio de UTE de este martes 24. Se trata de "información privilegiada" que no puede divulgarse antes de la inscripción de las ON en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central.