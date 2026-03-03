El Banco Central recortó la tasa monetaria; el dólar tuvo un salto diario y volvió a niveles de $ 39

El Banco Central ( BCU ) resolvió este martes 3 un nuevo recorte —de 6,5% a 5,75%— en la tasa de política monetaria, como reacción ante niveles de inflación anual que en los meses recientes quedaron por debajo de su meta y el debilitamiento de la actividad económica.

Esa reducción de 75 puntos básicos, votada por unanimidad de los directores, busca “consolidar la orientación de la política monetaria que permita la convergencia de la inflación a la meta de 4,5% anual y el mantenimiento de las expectativas alineadas a la misma”, señaló en un comunicado.

En teoría, una tasa monetaria más baja señaliza un abaratamiento del costo del crédito y, por esa vía, favorece la demanda agregada. También hace menos atractivas las inversiones en activos en moneda nacional, en contraposición con aquellas en moneda extranjera.

Esta decisión bancocentralista sigue a la baja de 100 puntos básicos aprobada a fines de enero, luego de que la inflación en 2025 cerrase en 3,65% y que la tasa de 12 meses cayese a 3,45% a enero. El objetivo del BCU es un nivel de 4,5% anual, con una tolerancia en más o en menos 1,5%.

Este proceso de desinflación mayor al previsto ocurrió en un contexto de caída del precio del dólar, que se frenó al inicio de esta semana a raíz de la incertidumbre por la confrontación bélica en Medio Oriente desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Hoy, la divisa se negoció a precios mayoristas —“interbancario”— de $ 39,232, un alza diaria de 1,3% y un máximo desde fines del año pasado.

El descenso de la inflación también se produjo por la desaceleración de la actividad económica en Uruguay.

El comunicado del BCU indicó que, “dado el nivel de incertidumbre generado por el conflicto en Medio Oriente, los riesgos sobre la inflación lucen ahora más balanceados que en las reuniones precedentes (de su Comité de Política Monetaria). Sin embargo, el Comité consideró que actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto no se prolongarían significativamente en el tiempo”.

Recesión técnica

Analistas privados leyeron el último dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) informado la semana pasada por el BCU como una confirmación de que se configuró una “recesión técnica”, por la retracción del Producto Interno Bruto en la medición desestacionalizada en el tercer y en el cuarto trimestre del 2025.

Un análisis difundido hoy por el Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU) remarca que el IMAE anticipa con “alta precisión lo que después dirán las Cuentas Nacionales” y el PIB, cuya medición de octubre-diciembre informará el BCU el próximo martes 24.

Señala, con base en eso, que en el cuarto trimestre del año pasado la actividad económica “cayó 0,6% con relación al tercer trimestre. Y como en este ya había mostrado una caída en comparación con el segundo, se configuró la recesión desde un punto de vista técnico (dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad)”. La UCU recordó que esto mismo había ocurrido en el primer semestre de 2020, con el inicio de la pandemia de Covid-19, y en el segundo de 2022, cuando impactó la sequía, entre otros factores.

De este modo, en el promedio de 2025 el crecimiento de la economía habría sido de 1,8%. “En términos interanuales, entre los cuartos trimestres de 2024 y 2025 casi no hubo crecimiento (0,1%)”, añadió.

Para la elaboración de la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía previó un crecimiento del PIB de 2,6% el año pasado y una expansión de 2,2% para 2026. Esta proyección fue ratificada por sus autoridades la semana pasada, al informar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal.

“Pero haciendo algunos cálculos, se puede comprobar la dificultad de que esa proyección se cumpla. Como se vio, 2026 comenzó con un arrastre” estadístico negativo de 0,5% desde 2025, plantea el análisis del Observatorio, dirigido por el economista Javier de Haedo. “Para alcanzar a 2,2% en el promedio de 2026, la economía debería crecer al 1% en cada uno de los cuatro trimestres, algo más de 4% a lo largo del año”.