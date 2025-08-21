El BID cooperará con el gobierno para reformar el mercado de valores

El gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) una cooperación técnica que apunta al fortalecimiento institucional del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, y otros “actores relevantes”, para “mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad del mercado de capitales” en Uruguay. Busca que sea “sostenible”, que tenga “resiliencia” y una “alineación con estándares internacionales”.

Los objetivos específicos de esta cooperación técnica son, por un lado, “contribuir a la modernización del marco regulatorio del mercado de capitales” y, por otro, “fortalecer el marco institucional y organizacional” del BCU como regulador.

La plaza bursátil uruguaya es relativamente pequeña en montos operados —unos US$ 10.700 millones en el mercado secundario en los siete primeros meses del año— y está concentrado en instrumentos de deuda pública. Además, aunque existen tres ámbitos de negociación —las bolsas de Montevideo, Electrónica y Ufex—, la cantidad de inversores, emisores e intermediarios es también escasa en comparación con otros países.

Varios gobiernos han enunciado la intención de desarrollar el mercado bursátil local como fuente de financiamiento a mayor plazo y a menor costo para las empresas y de ser una alternativa de inversión para los ahorristas, aunque con resultados parciales. De hecho, una ley del 2009 y un decreto reglamentario del 2011 pusieron ese objetivo en manos de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores con participación del Poder Ejecutivo, de las bolsas de valores, de los emisores de títulos y de las AFAP, pero funcionó en los diferentes períodos de manera discontinua.

“La comisión va a seguir” y “vamos a tratar de darle un nuevo impulso”, declaró a Búsqueda en abril el presidente del BCU, Guillermo Tolosa. “En este ímpetu político que se va a dar” al propósito de desarrollar el mercado, la intención es que existan “nuevas opciones” en materia de fondos de inversión, por ejemplo, integrados por papeles de moneda nacional para “inducir a un mayor ahorro en moneda nacional y ya matar más de un pájaro de un solo tiro”, explicó.

La coordinación de la comisión seguirá estando en manos de Juan Alberto Estrada, un uruguayo radicado en Argentina que fue director ejecutivo del MAE (Mercado Abierto Electrónico) de ese país y que había sido contratado durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Últimamente, en la medida que ya al final de los gobiernos es difícil lograr reformas, había estado bajando su perfil. Pero ahora la idea es empoderarlo, dotar de más vigor a todas esas agendas y seguir trabajando en esa dirección”, señaló Tolosa en aquella entrevista.