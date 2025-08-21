  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El BID cooperará con el gobierno para reformar el mercado de valores

    Un proyecto en preparación con el Banco Interamericano de Desarrollo apunta a “mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad” de la pequeña plaza bursátil uruguaya

    Pantallas de operaciones de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa)

    Pantallas de operaciones de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa)

    FOTO

    Bevsa
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una cooperación técnica que apunta al fortalecimiento institucional del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, y otros “actores relevantes”, para “mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad del mercado de capitales” en Uruguay. Busca que sea “sostenible”, que tenga “resiliencia” y una “alineación con estándares internacionales”.

    Así lo señalan documentos preparatorios de este proyecto, que tiene un costo total estimado en US$ 250.000.

    Leé además

    La bolsa tradicional inició una ronda de contactos políticos
    Elecciones 2024

    Bolsa de Valores de Montevideo presenta sus propuestas a Diego Labat y Gabriel Oddone
    La Bevsa cumplió 30 años en 2024
    Mercado bursátil

    Los balances de las bolsas: dos positivos y uno con pérdida

    Por Redacción Búsqueda

    Los objetivos específicos de esta cooperación técnica son, por un lado, “contribuir a la modernización del marco regulatorio del mercado de capitales” y, por otro, “fortalecer el marco institucional y organizacional” del BCU como regulador.

    Mercado subdesarrollado

    La plaza bursátil uruguaya es relativamente pequeña en montos operados —unos US$ 10.700 millones en el mercado secundario en los siete primeros meses del año— y está concentrado en instrumentos de deuda pública. Además, aunque existen tres ámbitos de negociación —las bolsas de Montevideo, Electrónica y Ufex—, la cantidad de inversores, emisores e intermediarios es también escasa en comparación con otros países.

    Varios gobiernos han enunciado la intención de desarrollar el mercado bursátil local como fuente de financiamiento a mayor plazo y a menor costo para las empresas y de ser una alternativa de inversión para los ahorristas, aunque con resultados parciales. De hecho, una ley del 2009 y un decreto reglamentario del 2011 pusieron ese objetivo en manos de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores con participación del Poder Ejecutivo, de las bolsas de valores, de los emisores de títulos y de las AFAP, pero funcionó en los diferentes períodos de manera discontinua.

    “La comisión va a seguir” y “vamos a tratar de darle un nuevo impulso”, declaró a Búsqueda en abril el presidente del BCU, Guillermo Tolosa. “En este ímpetu político que se va a dar” al propósito de desarrollar el mercado, la intención es que existan “nuevas opciones” en materia de fondos de inversión, por ejemplo, integrados por papeles de moneda nacional para “inducir a un mayor ahorro en moneda nacional y ya matar más de un pájaro de un solo tiro”, explicó.

    La coordinación de la comisión seguirá estando en manos de Juan Alberto Estrada, un uruguayo radicado en Argentina que fue director ejecutivo del MAE (Mercado Abierto Electrónico) de ese país y que había sido contratado durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Últimamente, en la medida que ya al final de los gobiernos es difícil lograr reformas, había estado bajando su perfil. Pero ahora la idea es empoderarlo, dotar de más vigor a todas esas agendas y seguir trabajando en esa dirección”, señaló Tolosa en aquella entrevista.

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández