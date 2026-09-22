La escritora argentina Ariana Harwicz es “desprogramada” de un festival literario en España a pedido de la Red Universitaria por Palestina

El lunes 21 de setiembre, la segunda edición del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-ALH, organizado por la Universidad de Granada (España), comenzó con un homenaje a la rapera andaluza conocida como Gata Cattana. “Su obra está más vigente que nunca”, dijo el investigador, también rapero, Víctor Simón sobre la artista, una activista feminista que falleció en 2017.

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El festival, que busca reivindicar “una concepción abierta y bastarda de la cultura”, protagonizó en los últimos días una polémica luego de cancelar la participación de la escritora argentina Ariana Harwicz .

La autora de Matate, amor (2012), Precoz (2015) o Perder el juicio (2024) anunció la decisión del festival a través de una publicación en sus redes sociales en la que compartió el afiche que presentaba a los participantes y añadió: “Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror”.

La argentina se ha expresado repetidas veces sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, negando la existencia de un genocidio en Gaza y repudiando el antisemitismo que ha despertado el enfrentamiento. Más de una vez ha manifestado su desacuerdo con el boicot cultural a artistas e intelectuales israelíes en distintas partes del mundo.

No es un "Festival International de Artes Literatura y Humanidades" y no es una Universidad pública en Granada. Las organizadoras dijeron cuánto admiran mis libros, que son todo menos propaganda. Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al… pic.twitter.com/LEaRC1aNcv

En su declaración, Harwicz alude a una petición escrita que envió a la universidad la Red Universitaria por Palestina de Granada, que solicitó su remoción. Según la escritora, que iba a ofrecer en un espacio público una charla titualda “Oponerse al mundo”, tras recibir el documento, la organización del festival le trasladó que no podían garantizar su seguridad si mantenían la actividad que habían programado.

El reclamo de estudiantes

El jueves 17 de setiembre, la Red Universitaria por Palestina de Granada emitió un comunicado en el que se refiere al pedido que elevó a la organización del festival. “No suponemos ningún peligro para nadie. Se ha hablado de posibles protestas y de comprometer la seguridad de la escritora si no se cedía a nuestra petición. Una carta no es una amenaza. Protestar es un derecho y ante un genocidio, una obligación”, se lee en la publicación difundida por el colectivo estudiantil. “Criticamos posicionamientos públicos, no identidades. Llamar antisemita a toda crítica al Estado de Israel, al boicot o a la denuncia del genocidio banaliza el antisemitismo real”, agrega.

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Consultada sobre los hechos por diversos medios argentinos, la escritora aseguró que fue excluida “por judía”. “Yo no admito la extorsión lingüística de que me cancelaron por Gaza, esos son caballos de Troya”, dijo a El Observador 107.9, una estación de radio que transmite desde Buenos Aires.

Harwicz aseguró a La Nación que “hubo una purga ideológica” en su contra y que con esta decisión el festival atenta contra “la posibilidad de conversar con quienes piensan distinto”. “Creo que también hay una voluntad de destruirnos socialmente o de que sea todo más difícil porque podrían no invitarme”, dijo a Clarín.

La respuesta institucional

Las responsables del festival que organiza la universidad pública de Granada, y que se extenderá hasta el domingo 27, son Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona. En diálogo con La Nación, la segunda sostuvo que se tomó la decisión de “no mantener” la participación de Harwicz “en el marco de los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Palestina y los derechos humanos”. El festival, según su sitio web, busca consolidarse como un espacio “donde la contaminación y el intercambio son una virtud capaz de resistir” a la “normalidad cada vez más homogénea”.

Tras la difusión de la declaración de Escalona, la Universidad de Granada emitió un comunicado en el que se desmarcó de la decisión, por la que responsabiliza enteramente a las directoras del festival. Según el documento, “la Universidad de Granada no comparte dicha decisión”, que, aclaran, no fue “adoptada, aprobada ni respaldada” por su órgano de gobierno.

“Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas”, agrega el escrito.

La postura de otros participantes

El lunes 21, un grupo de escritores que participa del festival —entre los que figura la firma de las autoras latinoamericanas Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Lina Meruane, Brenda Navarro y Rita Segato— emitió un comunicado en el que se expresan a favor de la desvinculación de Harwicz del festival. “Todo festival cultural o literario está en su legítimo derecho de excluir a quienes entorpecen o exceden los límites de la libertad de expresión”, sintetizan.

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En su declaración, los firmantes se cuestionan acerca del “valor” de compartir un espacio con alguien que “niega el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel”, “injuria a quienes nos oponemos al proyecto de aniquilación de todo ese pueblo” y “avala el exterminio”. Argumentan que su “negacionismo” impide que “la sociedad aborde el problema de una manera justa”. Además, descalifican el argumento sobre la seguridad que dio inicialmente la organización del festival y expresan que “toda complicidad con acciones o dichos genocidas es inaceptable”.