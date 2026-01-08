El dólar sigue débil tras el cambio de año y se renuevan quejas por el “atraso cambiario”

En el cambio de año, el mercado cambiario local mantuvo la tónica de las semanas previas: un dólar operándose con algunas oscilaciones en torno a valores cercanos a los $ 39 en el circuito mayorista.

El 30 de diciembre, el último día del 2025 con actividad en el “mercado interbancario” —donde participan bancos, cambios, AFAP y otros agentes que negocian volúmenes elevados—, el tipo de cambio se negoció en promedio a $ 39,041. Respecto a fin del 2024, eso significó una caída —o apreciación del peso uruguayo— de 11,4% (la baja fue de una magnitud similar en la comparación de los valores promedio anuales).

En los primeros días del 2026 siguieron alternándose bajas y subas de algunos centésimos; después del feriado por Reyes, ayer, miércoles 7, las compraventas fueron a un precio medio de $ 38,922, informó el Banco Central (BCU).

Algunos análisis que ocurren con el cambio de año trajeron a colación una vez más esta debilidad nominal del dólar, ahora en el contexto de un situación de déficit hídrico en zonas del sur del país, que motivó, a partir de ayer, la instalación de una mesa de trabajo permanente encabezada por el Ministerio de Ganadería para evaluar la situación y las posibles medidas.

Desde el sector agropecuario, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo ayer en el programa Desayunos informales de Canal 12 que la competitividad exportadora está “muy erosionada” y está en un “nivel muy complejo”. “¿Con qué expectativas vamos a salir a hacer una inversión cuando los márgenes (...) son cada vez menores?”, planteó.

El dirigente ruralista cuestionó que en el BCU no están encontrando mucha “caja de resonancia” frente a esta situación.

Por su lado, Gerardo Zambrano, empresario vinculado a la actividad ganadera, declaró en El País del domingo 4 que “hoy el tipo de cambio es un desastre, es malo, viene ya del gobierno anterior, se mantuvo el control de la inflación, pero el costo es muy grande en término de cierre de empresas”.

Responsabilizó también de esa situación a las autoridades bancocentralistas y su política antiinflacionaria, sin “darle importancia al tipo de cambio como elemento clave para quien produce, exporta, trabaja, etcétera. Con la mejor opinión que tengo del presidente del Banco Central, creo que es un error garrafal. Esa es la peor ‘retención’, sin ser oficial, para los exportadores. Si el tipo de cambio sigue así, el país se va a seguir encareciendo y vamos a tener una inflación controlada, pero a un costo muy caro. Esta película ya la vimos”.

El BCU proyecta que el tipo de cambio efectivo real “mostraría una trayectoria decreciente hasta comienzos de 2026” y luego aumentaría durante ese año y el siguiente, consignó en su Informe de Política Monetaria difundido ayer.