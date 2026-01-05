La inflación fue 3,65% en 2025, por debajo del objetivo oficial y un mínimo desde el 2001

Con una leve baja de precios en diciembre, de 0,09%, Uruguay cerró el 2025 con una inflación de 3,65%, informó este lunes 5 el Instituto Nacional de Estadística.
El contexto de desaceleración de la actividad económica que explicó, en parte, una variación del IPC menor a la esperada preocupa a las autoridades económicas
Con una leve baja de precios en diciembre, de 0,09%, Uruguay cerró el 2025 con una inflación de 3,65%, informó este lunes 5 el Instituto Nacional de Estadística.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Se trata del menor registro de inflación en el país en un año completo desde el 2001, cuando, en un contexto recesivo y previo a la crisis del 2002, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se incrementó 3,59%.
El nivel de inflación del 2025 se ubicó por debajo del objetivo (4,5% anual) establecido por las autoridades del Banco Central (BCU); ese desvío por debajo de la meta es un factor de preocupación, ya que obedece, en parte, a la debilidad de la actividad económica en los meses recientes.
En ese sentido, el BCU anunció hace pocas semana que adoptará una política monetaria expansiva en el futuro cercano, buscando por esa vía abaratar el costo del crédito y contribuir a dinamizar la economía.
En todo el año pasado, las divisiones de bienes y servicios incluidas en el IPC que más se encarecieron fueron “servicio de educación” (6,94%) y “restaurantes y servicios de alojamiento” (6,59%).
Dos registraron un abaratamiento: “ropa y calzado” (–2,64%) y “transporte” (–1,43%).