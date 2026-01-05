  • Cotizaciones
    La inflación fue 3,65% en 2025, por debajo del objetivo oficial y un mínimo desde el 2001

    El contexto de desaceleración de la actividad económica que explicó, en parte, una variación del IPC menor a la esperada preocupa a las autoridades económicas

    Una tienda con ofertas por fin de temporada.

    Una tienda con ofertas por fin de temporada.

    FOTO

    Ricardo Antúnez, adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con una leve baja de precios en diciembre, de 0,09%, Uruguay cerró el 2025 con una inflación de 3,65%, informó este lunes 5 el Instituto Nacional de Estadística.

    Se trata del menor registro de inflación en el país en un año completo desde el 2001, cuando, en un contexto recesivo y previo a la crisis del 2002, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se incrementó 3,59%.

    Leé además

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, en la presentación en el evento de la UCU.
    Finanzas

    “Ya no chocamos” como en el 2002, “pero tampoco crecemos”, señala el presidente del Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.
    Política monetaria

    El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

    Por Redacción Búsqueda

    El nivel de inflación del 2025 se ubicó por debajo del objetivo (4,5% anual) establecido por las autoridades del Banco Central (BCU); ese desvío por debajo de la meta es un factor de preocupación, ya que obedece, en parte, a la debilidad de la actividad económica en los meses recientes.

    En ese sentido, el BCU anunció hace pocas semana que adoptará una política monetaria expansiva en el futuro cercano, buscando por esa vía abaratar el costo del crédito y contribuir a dinamizar la economía.

    ¿Qué rubros se encarecieron y se abarataron más?

    En todo el año pasado, las divisiones de bienes y servicios incluidas en el IPC que más se encarecieron fueron “servicio de educación” (6,94%) y “restaurantes y servicios de alojamiento” (6,59%).

    Dos registraron un abaratamiento: “ropa y calzado” (–2,64%) y “transporte” (–1,43%).

    Selección semanal
    Alerta temprana

    Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

    Por Nicolás Delgado
    Sistema Nacional de Salud

    Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

    Por Redacción Búsqueda
    Concurso de acreedores

    En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

    Por Ana Morales
    Entrevista a Sebastián da Silva

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo

