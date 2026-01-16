El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

La cotización del dólar en la plaza local cerró esta semana en baja y en mínimos desde mayo de 2024. A su vez, analistas encuestados por el Banco Central (BCU) proyectan una suba muy gradual durante 2026, que ubicaría el tipo de cambio por debajo de los $ 40 a fin de año.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La encuesta de expectativas económicas, difundida hoy por la autoridad monetaria, proyecta que el tipo de cambio terminará este año en $ 39,95, según la mediana de las 22 respuestas de los analistas.
En el Banco República, el dólar al público cotizó este viernes a $ 37,2 a la compra y $ 39,7 a la venta.
Política monetaria y cambiaria
La baja del tipo de cambio durante el año pasado colaboró con el manejo monetario contractivo que hizo hasta fines del año pasado el BCU para lograr un descenso de la inflación. Pero, según varios analistas, eso tuvo efectos perjudiciales sobre la actividad económica, que se desaceleró en el segundo semestre.
Esta semana, el economista Javier de Haedo señaló que “la pelota está en la cancha del BCU” y pidió “volver a intervenir en el mercado cambiario”. Su colega Aldo Lema opinó que “intervenir es bajar la incertidumbre (el riesgo) sobre el nivel al que se venden los dólares, una especie de seguro gratis” para los agentes económicos.
Por su lado, autoridades del Ministerio de Economía se expresaron preocupados por los efectos nocivos para la economía de una desinflación mayor a la esperada. Según lo adelantado por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en febrero se resolverá una baja en la tasa de política monetaria, de forma de, por la vía de la baja del costo del crédito, darle un empujón a la actividad económica.