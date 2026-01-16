  • Cotizaciones
    viernes 16 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    La divisa bajó de precio este viernes y acumuló un descenso de 1,6% en lo que va de enero

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La cotización del dólar en la plaza local cerró esta semana en baja y en mínimos desde mayo de 2024. A su vez, analistas encuestados por el Banco Central (BCU) proyectan una suba muy gradual durante 2026, que ubicaría el tipo de cambio por debajo de los $ 40 a fin de año.

    Las compraventas de dólares en el circuito “interbancario” se hicieron este viernes 16 a un precio promedio de $ 38,415, informó el BCU; la baja en lo que va del mes es de 1,6%.

    Leé además

    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.
    Coyuntura económica

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau
    Ministro Gabriel Oddone.
    Perspectivas económicas

    El 2026 según consultoras: crecimiento “escaso” podría estresar los números fiscales y el mercado laboral

    Por Ismael Grau

    La encuesta de expectativas económicas, difundida hoy por la autoridad monetaria, proyecta que el tipo de cambio terminará este año en $ 39,95, según la mediana de las 22 respuestas de los analistas.

    En el Banco República, el dólar al público cotizó este viernes a $ 37,2 a la compra y $ 39,7 a la venta.

    Política monetaria y cambiaria

    La baja del tipo de cambio durante el año pasado colaboró con el manejo monetario contractivo que hizo hasta fines del año pasado el BCU para lograr un descenso de la inflación. Pero, según varios analistas, eso tuvo efectos perjudiciales sobre la actividad económica, que se desaceleró en el segundo semestre.

    Esta semana, el economista Javier de Haedo señaló que “la pelota está en la cancha del BCU” y pidió “volver a intervenir en el mercado cambiario”. Su colega Aldo Lema opinó que “intervenir es bajar la incertidumbre (el riesgo) sobre el nivel al que se venden los dólares, una especie de seguro gratis” para los agentes económicos.

    Por su lado, autoridades del Ministerio de Economía se expresaron preocupados por los efectos nocivos para la economía de una desinflación mayor a la esperada. Según lo adelantado por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en febrero se resolverá una baja en la tasa de política monetaria, de forma de, por la vía de la baja del costo del crédito, darle un empujón a la actividad económica.

    Selección semanal
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos
    Seguridad pública

    La Policía quiere desmitificar el éxito de los narcos con una campaña dirigida a niños y adolescentes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Montevideo captó casi US$ 500 millones en gasto de turistas del exterior en 2025; “ya no se vacía en verano”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo.

    Puerto: tras rescindir concesión a Lobraus, la ANP prevé ejecutar garantía por más de US$ 2 millones

    Por Ana Morales
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda
    Los presidentes del bloque Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el pasado 20 de diciembre.
    Video

    Un acuerdo para reordenar al bloque: el Mercosur y la UE firman en Asunción

    Por RFI
    Rodrigo Arim, director de la OPP, en la Torre Ejecutiva.

    Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

    Por Ismael Grau