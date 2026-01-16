El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

La divisa bajó de precio este viernes y acumuló un descenso de 1,6% en lo que va de enero

Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

La cotización del dólar en la plaza local cerró esta semana en baja y en mínimos desde mayo de 2024. A su vez, analistas encuestados por el Banco Central (BCU) proyectan una suba muy gradual durante 2026, que ubicaría el tipo de cambio por debajo de los $ 40 a fin de año.

Las compraventas de dólares en el circuito “interbancario” se hicieron este viernes 16 a un precio promedio de $ 38,415, informó el BCU; la baja en lo que va del mes es de 1,6%.

La encuesta de expectativas económicas, difundida hoy por la autoridad monetaria, proyecta que el tipo de cambio terminará este año en $ 39,95, según la mediana de las 22 respuestas de los analistas.

En el Banco República, el dólar al público cotizó este viernes a $ 37,2 a la compra y $ 39,7 a la venta.

Política monetaria y cambiaria La baja del tipo de cambio durante el año pasado colaboró con el manejo monetario contractivo que hizo hasta fines del año pasado el BCU para lograr un descenso de la inflación. Pero, según varios analistas, eso tuvo efectos perjudiciales sobre la actividad económica, que se desaceleró en el segundo semestre.