    martes 30 de diciembre de 2025

    El dólar se encamina a terminar el año desvalorizado en torno a un 11% frente al peso

    El tipo de cambio se operó en los últimos días algo por encima de los $ 39 en el mercado mayorista, un valor inesperadamente bajo para las autoridades económicas

    Monedas de peso uruguayo y dólares.

    Monedas de peso uruguayo y dólares.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El dólar está terminando el año en la plaza local más de un 11% más barato que lo que costaba a fin de 2024, una evolución que mostró también frente a varias monedas emergentes y de economías más fuertes.

    Al inicio de esta semana, las compraventas de la divisa entre agentes mayoristas —en el circuito “interbancario”— se realizaron a valores promedio apenas por encima de los $ 39.

    El debilitamiento del dólar que se dio este año fue un factor de preocupación para varios sectores empresariales, expresado por dirigentes gremiales y también por ejecutivos que respondieron a la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda que se publica en esta edición. Para algunos, es un problema que esperan persista en 2026, si bien al proyectar la evolución del tipo de cambio la expectativa generalizada es que tenga un repunte.

    La moneda estadounidense se debilitó, pero menos que ante el peso, frente al euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense y otras divisas incluidas en el índice DXY; la baja acumulada en el año ronda el 9%.

    Dólar y política monetaria

    El descenso reciente del valor del dólar sorprendió también a las autoridades económicas. Para el Banco Central (BCU), que tienen entre sus cometidos principales velar por la estabilidad de precios, esa situación resultó un factor desafiante porque, sumado a otros —como la desaceleración de la actividad económica—, llevó la inflación anual a guarismos por debajo de los establecidos como objetivo (4,5%).

    “Generalmente, las apreciaciones cambiarias son vistas por la sociedad como beneficiosas para el Banco Central respecto de su cumplimiento de la meta. En este caso, por primera vez, esta apreciación cambiaria representa un desafío”, señaló el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en una charla con periodistas efectuada el viernes 26. Esta “es una diferencia importante con el pasado. Incluso se ha acusado, si se quiere, al Banco Central de generar estas apreciaciones cambiarias para el cumplimiento de sus metas”, pero la realidad es que ahora el peso fortalecido ante el dólar “juega en contra” del objetivo inflacionario, prosiguió.

    Con esos argumentos, el jerarca hizo un anuncio: el BCU tiene decidido que la tasa de política monetaria (TPM) adoptará un sesgo expansivo en los próximos meses. Eso supone que habrá nuevos recortes, aunque Tolosa no especificó cuántos ni para llevarla a qué nivel.

    Pocos días antes, el martes 23, el BCU había recortado la TPM en 50 puntos básicos, de 8,0% a 7,5%, para ubicarla “en el entorno de la neutralidad”, indicó en un comunicado. La medida resultó inesperada para algunos analistas.

    A través de su tasa de política monetaria, el BCU intenta influir sobre el costo del dinero —los pesos— en el mercado, en este caso buscando en última instancia que se abarate el crédito bancario y, de esa forma, estimular la demanda.

    El comunicado ya adelantaba que podría disponer otra reducción de la tasa más adelante: “En la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios”. En su charla con los periodistas, Tolosa casi no dejó margen de duda en cuanto a que se seguirá por ese camino.

    A su vez, las “minutas” del último Comité de Política Monetaria (Copom), difundidas el lunes 29, señala entre los “riesgos que impulsan a la baja la inflación (...) una continua debilidad del dólar global y las caídas en los precios de la mayoría de las materias primas, en un contexto de demanda global aún incierta. No obstante, persisten algunos riesgos que impulsan al alza, como la incertidumbre de políticas a nivel global y regional, la firmeza en precios de carnes y algunos alimentos y la lenta convergencia de las expectativas empresariales y de la inflación no transable”.

