El dólar va camino a cerrar la primera quincena del año desvalorizado frente al peso

Además de descender por los factores de oferta y demanda que influyen en la plaza cambiaria uruguaya, entre los cuales está el ingreso de divisas por el turismo en esta época del año, el precio del dólar bajó en los últimos días, salvo ayer, miércoles 14, afectado también por novedades surgidas en Estados Unidos (EE.UU.).

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El tipo de cambio bajó a diario desde el viernes 9 —considerando el promedio de las compraventas en el circuito “interbancario”— y tocó un mínimo en el año el martes 13 ($ 38,567). Ayer, sin embargo, se negoció a $ 38,685, una alza diaria de 0,23%.

Medido en los tiempos que habitualmente se analiza la temporada turística, la primera quincena de enero va camino a terminar con una apreciación del peso frente al dólar cercana a un 1%.

Los agentes locales, al parecer, no esperan un fortalecimiento significativo de la moneda estadounidense a corto y mediano plazo, sino más bien una suba muy gradual. Eso sugieren los últimos contratos de dólares a futuro negociados en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa); precios por encima de los $ 40 están pactados para dentro de nueve meses.

En 2025 el tipo de cambio bajó un 11,4%, lo que en parte contribuyó al proceso de desinflación.

Sumando su voz a la del presidente del Banco Central (BCU), el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo el martes 13 en una rueda de prensa en Punta del Este que le preocupa que la tasa de inflación anual haya quedado por debajo del objetivo establecido como meta (4,5%). Ayer, en la red X, el subsecretario Martín Vallcorba complementó ese mensaje: “Nos preocupan tanto incumplimientos por arriba como por abajo de la meta, y sus efectos sobre otras variables económicas, que la política monetaria siempre debe considerar”.

El economista Javier de Haedo expresó su acuerdo con la afirmación del jerarca, señaló que “la pelota está en la cancha del BCU y pidió “volver a intervenir en el mercado cambiario”. Su colega Aldo Lema opinó que “intervenir es bajar la incertidumbre (el riesgo) sobre el nivel al que se venden los dólares, una especie de seguro gratis” para los agentes económicos.

La operativa y sus canales

Durante el año pasado, el mercado uruguayo de dólares spot —en el presente, no a plazo— totalizó US$ 13.744 millones, con una alta concentración en determinados meses y en jornadas puntuales, analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el BCU. Octubre fue el de mayor volumen operado (US$ 2.415 millones). También fue una jornada de ese mes —el 24— la de mayor volumen de dólares negociados, por más de US$ 900 millones, explicados casi en su totalidad por el mercado over the counter (OTC); son transacciones con liquidación en el BCU realizadas fuera de los ámbitos formales. Esa cifra diaria es inusualmente alta y, a priori, no tiene relación con eventos noticiosos de ese día ni en Uruguay ni a escala global.

Esa operativa total del 2025 se canalizó de la siguiente forma: US$ 5.815 millones en negocios OTC; US$ 7.214 millones por la Bevsa; US$ 634 millones a través de corredores de cambio (“tubos”); y US$ 80 millones por UFEX.

Ruidos en torno a la Fed

Por si faltaba algo más para generar dudas sobre el futuro del valor del dólar, en los últimos días surgió la investigación por parte de la Justicia de EE.UU. contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) de ese país, Jerome Powell, sospechoso de habilitar gastos irregulares en obras en la sede del organismo. Incluso, el ruido llegó ayer hasta el mercado bursátil y las acciones de algunos grandes bancos estadounidenses registraron bajas de precios.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establezca tasas de interés basadas en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público”, de manera independiente de las influencias políticas, manifestó Powell en una declaración grabada y divulgada el último fin de semana.

Trump Powell Powell y Trump AFP

El jerarca, que ha sido duramente cuestionado por Trump por el manejo monetario en EE.UU., termina su mandato en mayo. El anuncio de la investigación judicial en su contra provocó el rechazo de varios expresidentes de la Fed y de autoridades bancocentralistas de la Unión Europea, Australia, Suiza, Suecia, Dinamarca, Brasil, Corea del Sur y Noruega, entre otros países. En una declaración, plantearon que la “independencia de los bancos centrales es un pilar fundamental de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos”, y consideraron que la “supuesta investigación penal” contra Powell es “un intento sin precedentes” para socavarla.

Preguntado por Búsqueda, el BCU dijo que “no recibió invitación a adherir a la mencionada declaración”.

A través de un portavoz, la Casa Blanca negó que Trump haya instruido la investigación criminal contra Powell.

En medio de estos ruidos institucionales, la cotización del dólar registró algunas oscilaciones esta semana frente a varias monedas de economías desarrolladas, luego de una tendencia sostenida al alza desde los últimos días del 2025, según el índice DXY.