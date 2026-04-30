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    El dólar volvió a valores por encima de los $ 40 al terminar abril, aunque baja en el mes

    En línea con el alza de la divisa estadounidense frente a otras monedas fuertes, tuvo una apreciación esta semana ante el peso uruguayo

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

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    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Acompañando la tendencia internacional y regional, el dólar se valorizó frente al peso uruguayo al inicio de esta semana.

    Ayer, miércoles 29, volvió a negociarse a precios por encima de los $ 40 en el circuito mayorista o “interbancario”, como se le llama en la jerga al mercado en el que participan bancos, casas de cambio, AFAP y otros agentes institucionales. En concreto, las transacciones se hicieron a $ 40,288, en promedio, informó el Banco Central (BCU). La suba diaria fue de algo más de un 1%, una variación relativamente fuerte para lo que son los movimientos usuales de la plaza local.

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    Pese al repunte de los últimos días, el tipo de cambio se ubica por debajo de su nivel a fin de marzo (un 0,5%).

    El índice DXY —un indicador de referencia para el valor internacional del dólar— subió esta semana, aunque acumula un descenso en lo que va de abril.

    Competitividad

    La cotización del dólar es una variable relevante en su ecuación para las empresas que tienen comercio exterior, ya sean importadoras o exportadoras.

    El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR), que compara la evolución de precios entre economías, mostró en marzo un abaratamiento en dólares de Uruguay: aumentó 4,65% respecto al mes previo. El indicador calculado por el BCU subió frente a los nueve países incluidos en su metodología; con Brasil y China —los dos principales destinos de exportación de los productos uruguayos— la suba fue de 4,3% y 3,4%, respectivamente, si bien los mayores aumentos se dieron con Argentina (8,3%) y Estados Unidos (5,1%).

    En su Informe de Política Monetaria difundido el lunes 27, el BCU señaló que, en el primer trimestre, la economía uruguaya se abarató en términos relativos frente a sus socios comerciales, en un contexto marcado por la depreciación del tipo de cambio y la trayectoria descendente de la inflación.

    La brecha del tipo de cambio real —estimada a partir del promedio de cinco metodologías que combinan modelos y filtros— se ubicó en -6,9% en el primer trimestre, con una evolución relativamente similar entre las series.

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