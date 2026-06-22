El gobierno deberá informar a la OIT antes de setiembre “progresos” de diálogo por queja empresarial

Con el fin de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, llegaron las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en cuanto al reclamo del sector empresarial uruguayo, que acusó al país de incumplir el Convenio 98 internacional sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
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La Comisión “tomó nota de la persistencia de las observaciones formuladas”, consta en el documento emitido el jueves 11, e “instó al gobierno a que, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, adopte las medidas legislativas necesarias, en particular la modificación del artículo 12 de la Ley 18.566” de 2009, que originalmente disparó la disconformidad de los empleadores. En esa instancia se deberá “garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica con los principios de la negociación colectiva y con el Convenio” 98.
El subsecretario nacional de Trabajo, Hugo Barretto, dijo a Búsqueda que el gobierno cumplirá con la convocatoria de las partes y que el ámbito no buscará mayorías, sino lograr acuerdos. Agregó que fue aceptada la asistencia técnica ofrecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al momento, no hay definiciones sobre qué actores puntuales del empresariado serán convocados. Y aunque tampoco hay una fecha de convocatoria, Barretto recordó que antes del próximo 1 de setiembre Uruguay debe entregar un informe sobre “los progresos realizados”.