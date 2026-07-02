El gobierno presentó Rendición de Cuentas sustentada en expectativa de mayor “dinamismo” económico

Inserto en un mundo con “elevado nivel de incertidumbre” y rodeado por vecinos que presentan “desafíos macroeconómicos”, Uruguay “creció, se creó empleo, aumentaron los salarios reales y las jubilaciones, bajó la pobreza, la inflación fue la más baja de los últimos 20 años y se cumplieron las metas fiscales”, sintetiza como escenario el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas de 2025. Es un panorama moderadamente positivo que, en líneas generales, también proyecta hacia delante.

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La programación presupuestal del gobierno debe estar basada en proyecciones macroeconómicas para el período abarcado. En ese sentido, la exposición de motivos que acompañó la iniciativa de Rendición de Cuentas presentada al Parlamento el martes 30 , al límite del plazo constitucional, menciona indicadores según los cuales se está produciendo una “consolidación” del mayor “dinamismo” de la actividad económica registrado en el país durante el primer trimestre, pese al “magro desempeño de la zafra de verano 2025/2026” para la agricultura.

Proyecta que esa recuperación seguiría en el segundo semestre “impulsada por la demanda interna y la reversión parcial del shock adverso de términos de intercambio provocado por el conflicto en Medio Oriente”. En conjunto, este escenario resulta consistente con un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) estimado de 1,6% en 2026 como “escenario base” (y una “cota inferior” de 1,3% y una “superior” de 2,0%). Ese dato confirma un ajuste a la baja respecto al 2,2% calculado originalmente por las autoridades económicas.

Para los siguientes años, la proyección oficial es que la economía uruguaya crezca 2,1% en 2027 y 2,4% en 2028, 2029 y 2030. Si eso ocurre, el PIB al final del período rondaría los US$ 110.000 millones.

En materia laboral, el Poder Ejecutivo espera que el mercado de trabajo “mantenga el dinamismo observado, con continuidad en el proceso de creación de empleo”. En este marco, se prevé que el salario real “continúe creciendo a lo largo del horizonte de proyección”, señala la exposición de motivos.

Más gasto y finanzas públicas

El articulado incluirá cuatro prioridades —infancia, seguridad, educación y personas en situación de calle— e implicará un aumento del gasto de US$ 31 millones para 2027, informó el Poder Ejecutivo el pasado viernes después de un Consejo de Ministros. Esos fondos se adicionan a los US$ 50 millones extra previstos para el próximo año en el Presupuesto quinquenal.

El mensaje explica que este gasto adicional propuesto en las áreas priorizadas tiene dos fuentes de financiamiento. Por un lado, reasignaciones presupuestales por $ 1.837 millones, de los cuales $ 975 millones se incorporan como permanentes a partir de 2028. Por otro, mayores ingresos asociados al abatimiento de los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos e híbridos —decretado ayer— y un recálculo de las estimaciones de las innovaciones tributarias aprobadas en el Presupuesto. El mensaje aclara que ello permite realizar el refuerzo de gastos “sin alterar la meta de Resultado Fiscal Estructural” contemplado en la regla vigente.

Para 2026, la meta de Resultado Fiscal Estructural del gobierno central-Banco de Previsión Social es de un déficit equivalente a 4,0% del PIB. Según señala el Ejecutivo en el mensaje, el “plan de convergencia trazado prevé reducir el déficit estructural de forma paulatina” —a 3,5% en 2027, 3,0% en 2028 y 2,6% en 2029—, “asegurando que la trayectoria de la deuda se mantenga por debajo del ancla y converja hacia su estabilización”.

Del modelo utilizado por el gobierno surge una proyección de deuda pública creciente en términos del PIB a lo largo del período, para terminar en 66,0% la bruta y 63,1% neta de activos de reserva en 2030. El Ejecutivo señala que esa trayectoria supone una “convergencia de la deuda neta/PIB en niveles por debajo del ancla de deuda calibrada de 65%” del Producto; con el objetivo de tender a una ponderación de la deuda en moneda nacional del gobierno central levemente por encima del 57% al fin del período; y la “convergencia a una tasa de interés promedio efectiva del stock de deuda (pago neto de intereses sobre stock de deuda total al final del período) de aproximadamente el 4% anual”.