Apuestas en 2024: unos US$ 628 millones en juegos que administra o controla Loterías y Quinielas

De hecho, en la suma de 2024, lo que recaudó la lotería fue solo el 3,2% de todo lo apostado considerando ese juego y aquellos explotados por privados que están bajo la regulación y fiscalización de esta repartición del Ministerio de Economía y Finanzas. Convertidas a dólares, las apuestas en billetes de lotería el año pasado totalizaron el equivalente a US$ 20,3 millones.

Por otro lado, los “deporjuegos” —Supermatch— pasaron a ser la modalidad de apuestas controladas por la DNLQ que más recaudó: US$ 177,3 millones, incluido el IVA, analizó Búsqueda a partir de datos oficiales. Eso significó el 28,2% del total de apuestas del año pasado. Con un incremento medido en valores constantes —descontada la inflación— de casi 20%, superó por primera vez a otro juego histórico, la Quiniela (US$ 172,7 millones, 27,5% del total).

En el 5 de Oro se apostaron algo más de US$ 96 millones en todo 2024, en la Tómbola, US$ 88,6 millones y en la Quiniela Instantánea casi US$ 73 millones, con lo cual tuvieron participaciones en el total de 15,3%, 14,1% y 11,6%, respectivamente.