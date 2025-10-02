  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    Exportaciones, déficit, deuda, salarios, expectativas de inflación, tipo de cambio real y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 1.242 millones

    En setiembre, las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.242 millones, un aumento de 5% en comparación con igual mes del 2024, según el Instituto Uruguay XXI.

    Las autoridades del MEF camino a presentar el Presupuesto en una comisión de Diputados.
    Finanzas públicas

    Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

    Por Ismael Grau
    Sede del FMI en Washington. 
    Ley de Presupuesto

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau

    -4,2%

    Las finanzas del sector público en su conjunto fueron deficitarias en el equivalente a US$ 3.339 millones en los 12 meses cerrados en agosto, lo que representa 4,2% del Producto Interno Bruto, una mejora de tres décimas de punto respecto al año móvil a julio.

    Ese déficit fiscal se da al excluir los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones”.

    0,19%

    El salario promedio tuvo en agosto una suba nominal de 0,15%. Como en ese mes se registró una leve deflación, su poder de compra mejoró 0,19% respecto al mes previo.

    En comparación con fines del año pasado, el salario real aumentó 2,41%, aunque los asalariados del sector público tuvieron una mejora mayor que los del sector privado (3,17% y 1,99%).

    76%

    Durante el segundo trimestre del año, la deuda pública total aumentó en US$ 2.711 millones y alcanzó a US$ 61.011 millones. Eso significa 76% del PIB.

    Si se descuentan los activos de reserva —que, respecto a marzo, disminuyeron—, el endeudamiento neto se ubicó en US$ 37.184 millones (46% del Producto).

    1,8%

    En julio, el Indicador Mensual de Actividad Económica subió 1,8% frente a un año atrás y 0,8% en la medición desestacionalizada que compara con el mes anterior.

    A su vez, este indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía se mantuvo (0,0%) en “tendencia-ciclo”.

    US$ 476,4 millones

    En agosto, las exportaciones efectivamente realizadas superaron a las importaciones. Eso produjo un déficit comercial de bienes de US$ 476,4 millones, según datos del Banco Central.

    6,9%

    En el primer semestre de 2025, los pagos minoristas —medidos en pesos— fueron por un monto equivalente a 6,9 veces el PIB, manteniendo la tendencia creciente de este indicador.

    Las transferencias minoristas concentran la mayor participación (88%), seguidas por los cheques (7%) y las tarjetas de pago (4%).

    3,91%

    Los analistas de instituciones financieras, consultoras, centros de estudios y economistas independientes estiman que en setiembre la inflación será de 0,33%, según la mediana de sus respuestas.

    Para todo el 2025 proyectan —también en mediana— que los precios minoristas aumentarán un 3,91%, pero la inflación se acelerará a 4,60% en 2026.

    2,40%

    El Producto Interno Bruto (PIB) crecerá en promedio este año 2,40%, según la estimación —en mediana— de 25 analistas del sector privado encuestados por el Banco Central.

    -0,68%

    Salvo con Brasil, el tipo de cambio efectivo real se deterioró en agosto con todos los socios comerciales incluidos en el índice calculado por el Banco Central en la comparación con el mes previo. Quedó en su nivel más bajo en el último año.

    7%

    Ante un leve aumento de la cantidad de personas que buscaban trabajo y una virtual estabilidad de los puestos disponibles, la tasa de desocupación registró en agosto un mínimo incremento, a 7,0%. Los desempleados eran unos 132.900.

    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda