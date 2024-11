Gabriel Oddone, el nombrado ministro para transmitir “certeza” por el Frente Amplio, bajo fuego oficialista

Durante varios meses Yamandú Orsi respondía, ante la insistente pregunta de los periodistas, que no anunciaría su eventual gabinete ministerial. Pero el 23 de setiembre, en la Huella de Seregni junto a su compañera de fórmula, Carolina Cosse, el presidenciable comunicó que si él resulta electo, Gabriel Oddone, un exsocialista proveniente de la consultoría empresarial, será su ministro de Economía.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Fue en una alocución brevísima, de un par de minutos, en una conferencia de prensa en la que el candidato presidencial no dio explicaciones sobre por qué cambió de opinión, más que decir que “lo lógico, lo normal y lo que se estila es que los gabinetes se constituyen después, salvo algunas excepciones, como ha habido en otros casos”. La de Oddone entró en esa lista de situaciones especiales para, con la solvencia que le dieron los años de ejercer como analista económico —el último tiempo como socio en la consultora CPA/Ferrere—, acompañar a Orsi en el tramo de la campaña electoral donde se acumulan charlas en foros empresariales, reuniones con organismos internacionales, calificadoras y bancos del exterior en las que es conveniente hablar claro.

Pero la figura de Oddone, resistida en su designación como ministro desde el primer minuto desde el Partido Comunista, está por estos días siendo ametrallada por el oficialismo. El economista se define como “un socialdemócrata o un liberal de izquierda” y no les teme a las divergencias internas en el Frente Amplio (FA): “Las papas se van a tener que acomodar en el camino, o no, y yo saltaré por los aires. En principio, no es algo que me preocupe mayormente” porque “hay un programa suficientemente amplio como para que entren visiones diversas”, declaró para un perfil suyo publicado por Búsqueda en setiembre.

Primero quedó expuesto al decir, en diálogo con Búsqueda, que “gane quien gane la elección del 24 de noviembre” no podrá “ignorar que ( casi) un 40% de la población votó a favor de una papeleta proponiendo cambios importantes” en la seguridad social. Desde la coalición republicana le reclamaron atender el pronunciamiento mayoritario respecto a esa consulta popular surgido el último domingo de octubre: el más de 60% que no apoyó el Sí que proponía retrotraer la edad de jubilación a los 60 años, subir las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional y eliminar el “lucro” en el sistema de ahorro individual.

En esa entrevista a su regreso de un viaje a Washington D. C., el designado ministro frenteamplista aclaró también declaraciones del senador Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi, en el sentido de que haber hablado de “nacionalizar” las AFAP no fue con el significado que se le da al término en la jerga financiera. “Yo me encargué de plantear lo que el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno, que es que se mantiene un sistema previsional multipilar, y, por lo tanto, el pilar de capitalización está totalmente vigente, mucho más después del resultado del plebiscito”.