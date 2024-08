Gabriel Oddone: “No creo que haya un botín” para capturar mediante impuestos

Para Oddone, ese tipo de cambios impositivos no son “una prioridad”, en primer lugar, porque piensa que “detrás de esas ideas está la sensación de que hay un stock de riqueza que sería fácilmente gravable y del cual se obtendría una magnitud importante de recursos”. Y agregó: “Quiero ser preciso en esto porque no lo he estudiado a fondo, pero tengo la impresión de que no hay allí una fuente de recursos enorme y de que, al mismo tiempo, modificaciones en ese sentido pueden alterar ciertos equilibrios en términos de lo que son las reglas de juego, que tengan más costos que beneficios. Dicho en otras palabras, no creo que haya un botín sobre el cual actuar y, por lo tanto, tengo la sensación de que hay más riesgos que beneficios, pero es una aproximación a priori de lo que es mi intuición a partir del conocimiento que tengo de la economía uruguaya, no es una cosa que tenga absolutamente arraigada”.