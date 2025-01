Gabriel Oddone: “muy atentos” ante el fin de una “era” y otros temas “cruciales” para Uruguay

“¿Cómo nos preparamos (en la región) para este momento” con Donald Trump otra vez en la presidencia de Estados Unidos?, preguntó la moderadora del foro organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina que se realiza en Panamá . Quien tomó la palabra en el panel fue el designado ministro de Economía, Gabriel Oddone , para señalar que, en particular para países chicos como Uruguay, lo que hay que hacer es prepararse para el “fin de una era a nivel global” donde algunos consensos, hoy, se están rompiendo.

“Todavía estoy en facultades de uso de decir cosas que no diría en funciones”, dijo Oddone antes de explayarse en su respuesta hablando este miércoles en ese foro al que fue invitado a participar meses atrás.

Elecciones 2024 Gabriel Oddone tras su viaje a Estados Unidos: no hay “ninguna preocupación” en el exterior

“Lo primero que tenemos que pensar” los latinoamericanos es que se está ante el “fin de una era a nivel global en términos de cómo nos hemos organizado y sobre un conjunto de consensos que estaban arriba de la mesa. (…) Esta idea que construimos de que la libre movilidad de capitales, de bienes y de personas era una virtud, ahora está controvertida. Yo no estoy de acuerdo con ello”, señaló. “Lo que hemos visto en Europa y en algunas manifestaciones de política a nivel global es que hay algunos gobernantes que controvierten esos consensos”, agregó.

En este contexto, para el futuro ministro, el “principal desafío" para los países latinoamericanos, "y en particular para uno pequeño” como Uruguay, “es estar muy atentos porque las reglas de juego del comercio internacional, las reglas de juego del sistema financiero internacionales, están cambiando de manera importante, no dramática, no necesariamente hacia un lugar malo, pero sí claramente hacia un lugar distinto”.