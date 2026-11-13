El escándalo de Jensen Huang amenaza con sacudir a Nvidia y a la industria de la IA

Desde que cofundó la compañía de chips Nvidia en 1993, Jensen Huang poco a poco se fue consolidando como el empresario más influyente del mundo en el centro de una de las industrias más importantes. Su espectacular caída — que culminó con su renuncia como director ejecutivo de Nvidia el jueves 12 debido a sus relaciones con una presunta espía china y con una ejecutiva de alto nivel de Nvidia— deja un vacío en la gigantesca compañía que él creó, en la industria que impulsó y en el panorama geopolítico que ayudó a moldear. Existe un enorme riesgo en casi todos los rincones de la industria de la inteligencia artificial (IA) debido a las indiscreciones de Jensen.

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En los últimos años, las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia se han convertido en el ingrediente mágico indispensable de la revolución de la IA generativa, impulsando a la compañía a alcanzar una valoración bursátil récord de US$5.8 billones en octubre y convirtiendo al ejecutivo tecnológico de 63 años, siempre vistiendo su característica chaqueta de cuero, en una estrella del mundo empresarial.

Nvidia también se ha convertido en uno de los inversionistas de capital más activos en el auge de la IA, con un compromiso de US$124 mil millones en inversiones de capital hasta finales de julio. Estas inversiones han incluido a otras compañías cotizadas en bolsa, como Intel y SpaceX, y a decenas de empresas startups privadas, entre ellas OpenAI , Anthropic y CoreWeave. Ésa es una forma de ganarse la lealtad de los clientes, aunque eso genere una complicada red de interdependencias financieras.

El omnipresente Huang se convirtió en uno de los asesores más influyentes de Donald Trump en materia de política de IA. En repetidas ocasiones, él instó al presidente estadounidense a no regular la industria de la IA y a adoptar una postura conciliadora con China en lo que respecta a la tecnología.

Pero la posición de Huang se vio profundamente comprometida por las revelaciones sobre sus relaciones personales. Incluso antes de su partida, ya estaba claro que el escándalo había acabado con su influencia como el defensor estadounidense más poderoso a favor de vínculos más estrechos entre los sectores tecnológicos de Estados Unidos (EE.UU.) y China. Las repercusiones de su renuncia ahora serán globales.

Lo más evidente es que esto significa que las ventas continuadas de chips de Nvidia a China estarán bajo un extremo escrutinio. Huang previamente había convencido a Trump de suavizar algunas de las restricciones de exportación impuestas por Washington a Beijing, otorgándole al gobierno una parte de los ingresos por la venta de chips en China. Aunque Nvidia ha perdido una significativa participación de mercado en el país, China, incluyendo Hong Kong, aún representaba alrededor del 8 por ciento de sus ingresos totales, según su más reciente informe trimestral de la empresa.

China se ha esforzado por impulsar sus propias capacidades de vanguardia en materia de chips, pero le costará reemplazar la tecnología de Nvidia. Los expertos de la industria señalan que ni siquiera los semiconductores más recientes de Huawei son lo suficientemente buenos como para reemplazar los chips más antiguos de Nvidia, los cuales China utiliza para entrenar sus modelos de IA. A raíz del escándalo de Huang, Beijing ha advertido que EE.UU. debe dejar de “inventar las supuestas narrativas de espionaje” para imponerle un “bloqueo tecnológico” a China.

No obstante, los extremistas de la seguridad nacional en Washington seguramente se sentirán envalentonados a endurecer las restricciones contra China. Es muy probable que ellos encuentren aliados entre las nuevas mayorías demócratas en el Congreso. El año pasado, los demócratas del Senado exigieron una investigación sobre las decisiones de seguridad nacional tomadas "a instancias de un director ejecutivo con buenos contactos" que se beneficiaría económicamente “del levantamiento de críticos controles de exportación”.

Aunque China está rezagada con respecto a EE.UU. en el desarrollo de sus propios modelos de IA de vanguardia, se destaca en el desarrollo de modelos de peso abierto que los usuarios mismos pueden descargar y personalizar. En EE.UU., Huang fue uno de los defensores más influyentes de estos modelos de peso abierto, los cuales han ganado popularidad entre muchos usuarios en el mundo empresarial estadounidense.

Sin embargo, algunas de las mayores compañías de IA estadounidenses, en particular Anthropic, han estado advirtiendo sobre los peligros de la exposición de EE.UU. a estos modelos chinos. Su voz sólo se volverá más fuerte en medio de las conversaciones para minimizar la dependencia estadounidense de la tecnología extranjera.

Por último, la cercanía de Huang a Trump lo convirtió en una de las fuerzas más poderosas a la hora de persuadir al presidente para que se opusiera a cualquier regulación federal de la IA. Las elecciones de mitad de período confirman hasta qué punto el debate público se ha inclinado en contra de la industria de la IA. Durante esas elecciones, los votantes respaldaron 40 de las 41 propuestas que restringían los nuevos proyectos de centros de datos. Esa corriente política podría aún frenar la expansión de la industria de la IA en EE.UU., lo que tal vez le dé a China algo de tiempo para ponerse al día.

La creciente brecha entre EE.UU. y China dejará al resto del mundo en una incómoda situación. Es inevitable que las restricciones más estrictas de EEUU a las exportaciones hacia China intensifiquen la presión sobre actores clave de la industria extranjera —como el fabricante holandés de equipos para chips ASML y el fabricante taiwanés de chips TSMC— para que reduzcan sus ventas a compañías chinas. Sin embargo, aún parece probable que los modelos de IA de peso abierto chinos dominen fuera de EE.UU. y Europa.

Cada vez con más frecuencia, el resto del mundo tendrá que elegir entre el equipo tecnológico rojo de China y el equipo azul de EE.UU. Huang ya no estará ahí para ayudar a cerrar esa brecha.

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