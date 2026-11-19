BID Invest aprobó una posible operación que, si prospera, le permitiría al consorcio cancelar y sustituir los préstamos que tomó para construir la infraestructura ferroviaria para la planta de UPM 2

El inicio de operaciones del Ferrocarril Central, en la estación de Cardal (Florida).

El consorcio que construyó y realiza el mantenimiento de las vías del Ferrocarril Central, Grupo Vía Central (GVC), avanza en las negociaciones para refinanciar la totalidad de la deuda que tomó para desarrollar el proyecto. El potencial financiador es el sector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encargado de apoyar a los privados, BID Invest.

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La eventual operación fue aprobada internamente por el organismo en los primeros días de noviembre, pero todavía no se firmó ningún documento, señaló a Búsqueda Alejandro Ruibal, presidente de GVC. La sociedad solicitó las autorizaciones correspondientes a los ministerios de Economía (MEF) y de Transporte (MTOP), y está a la espera de la aprobación del gobierno para avanzar.

La deuda original fue contraída en octubre de 2019 y tuvo ampliaciones en 2020, 2022 y 2024. Los fondos se destinaron a financiar la construcción de la infraestructura ferroviaria para la segunda planta de UPM en Uruguay, en el marco de un contrato de participación público-privada (PPP), modalidad en la que el privado que ejecuta el proyecto asume su financiación y el Estado le paga durante 18 años por la disponibilidad de la obra. La inversión inicial prevista era de US$ 918 millones.

A más de dos años de la puesta en servicio del Ferrocarril Central y una operación estable, GVC considera que las condiciones de riesgo del proyecto cambiaron. “La financiación existente refleja una estructura con riesgo de construcción ya mitigado y fue otorgada por siete instituciones distintas, lo que determina una estructura financiera fragmentada y rígida que no se adecúa a esta etapa del funcionamiento del proyecto”, expresó Ruibal.

Según detalló, la nueva operación se instrumentaría a través de una emisión internacional de bonos bajo legislación de Nueva York y supondría un prepago voluntario de los créditos actuales.