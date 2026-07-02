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    Ignacio de Posadas: “Hay un reconocimiento” de Gabriel Oddone a la gestión económica de Lacalle Herrera

    El exministro de Economía blanco reivindicó reformas de principios de los noventa: “muchas veces fueron contra empresarios, porque el país era muy protegido”

    Ignacio de Posadas.

    Ignacio de Posadas.

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    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Para Ignacio de Posadas, ministro de Economía en el gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995), la gestión económica de ese período no ha sido debidamente valorada por la población, aunque “la gente que sabe, personas como Gabriel Oddone, por ejemplo, sí son plenamente conscientes” de lo que significó.

    Entrevistado en Crónicas del viernes 26, ese exsecretario de Estado y exsenador herrerista aludió al actual ministro de Economía, refiriéndose a una iniciativa presentada hace pocos días al Parlamento que busca mejorar la competitividad y reducir el costo de vida de la población. “Ahora que Oddone presentó este proyecto de ley —que dice que desde 1989 no se intentaba algo así en Uruguay—, en realidad podría haber dicho que desde el gobierno de Lacalle Herrera no se impulsaba una reforma de ese tipo. Hay un reconocimiento en quienes están en el tema porque ellos saben de qué se trata”.

    Al comentar en una conferencia de prensa el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida, el ministro de Economía definió su contenido como la primera reforma del Estado desde 1995. El articulado pone el foco en la reducción de trámites, el apoyo a las micro y pequeñas empresas, el fortalecimiento de la competitividad, la promoción de la competencia, entre otras medidas.

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    Por su lado, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga, dijo entrevistado en Búsqueda la semana pasada que el proyecto de competitividad presentado “se asimila a la baja de aranceles generalizada que realizó el gobierno de Lacalle Herrera, que abrió Uruguay al mundo y después unió a Uruguay al Mercosur. Una vez que uno tiene los aranceles en niveles más estándar, se trabaja sobre las barreras no arancelarias, es el paso siguiente”.

    Pisando “callos”

    De Posadas defendió las reformas impulsadas por el gobierno que integró y lamentó que no siguieran con la administración siguiente, presidida por el colorado Julio María Sanguinetti (1995-2000).

    “Hay una cosa casi irónica: la gente suele pensar que en un gobierno liberal o conservador las decisiones difíciles son contra los sindicatos. Pero muchas veces fueron contra empresarios, porque el país era muy protegido”, sostuvo. “Nosotros, al mismo tiempo que reformábamos el Estado, abríamos la economía. Bajamos aranceles y subsidios de manera muy fuerte, y cada decisión le pisaba los callos a gente que yo conocía, incluso muy cercana. Llegué a tener gente en el despacho viniendo a presionar porque se quedaban sin trabajo; personas de familias conocidas”, señaló.

    Según relató, siendo ministro echó de su despacho a tres conocidos que le habían ido a expresar su disconformidad con ese tipo de medidas desreguladoras: “Había muchas empresas protegidas en Uruguay, era absurdo. Uno me dijo: ‘Yo contribuí a la campaña electoral de Lacalle’. Le dije: ‘¿Sabés qué? Te vas. Se acabó la discusión. ¡Te vas!’”.

    “Claramente las políticas eran exitosas. Todas aquellas amenazas, sobre todo desde la izquierda, de que la desregulación iba a aumentar el desempleo y provocar una caída del salario real y de los ingresos, no se dieron. Al contrario”, dijo.

    De Posadas reconoció que aquel gobierno blanco tuvo dificultades en su tramo final. “Veníamos muy bien. Habíamos enderezado las cuentas públicas, la inflación la habíamos bajado de 130% a 30%. Estábamos en una situación de superávit fiscal. Después nos estrolaron. La última Rendición de Cuentas en el Parlamento nos complicó mucho”, afirmó.

    “Después se le hizo toda una campaña muy dura a Lacalle, que terminó opacando su gestión. Fue una maldad lo que se hizo, y esa maldad fue efectiva”, lamentó el exministro, uno de los fundadores del actual estudio jurídico Posadas.

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