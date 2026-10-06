Ministro Oddone quiere poner en debate baja de impuesto a renta empresarial, pero no para aplicar ahora

“¿Cuál le parece que es la decisión económica más difícil que tiene arriba de la mesa actualmente como ministro?”, le preguntaron a Gabriel Oddone, cerrando la charla ante empresarios que dio este martes 6 para defender una agenda de reformas microeconómicas. La respuesta que dio el jefe del equipo económico fue que le gustaría poner en debate una idea impositiva, aunque no sea para aplicar en este período de gobierno: quitarle carga fiscal al sector empresarial.
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“A mí me gustaría promover una discusión que fuera sobre si no tenemos adecuaciones de naturaleza tributaria —pero no para este período de gobierno, porque no hay tiempo de ejecutarlo— que afectan el costo del país, y que, por lo tanto, tendremos que ir a una reconfiguración como lo están haciendo muchos países del mundo”, señaló el ministro de Economía. Indicó que Uruguay tiene que “ser más competitivo en las tasas de gravamen al sector empresarial, más competitivo, es decir con menor gravamen, lo cual no quiere decir que por algún otro lado tengo que compensar. Esa es una discusión que Uruguay debe darse. El mundo compite hoy, para decirlo claro, (con) baja de tasas corporativas, aumento de tasas a rentas personales, eso es una discusión que está planteada. ¿Por qué? Porque el ciudadano está cautivo, la empresa no”, argumentó en un foro organizado hoy por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
“Esa es una discusión que en Uruguay no hemos dado suficientemente y no tengo una postura al respecto. Sí creo que tenemos que, programáticamente, estar dispuestos a discutirlo. De hecho, uno de mis asesores, Álvaro Romano, lo planteó en un foro internacional en el marco de esta discusión y fue interpretado como que estamos promoviendo una discusión”, señaló Oddone. Agregó que es proclive a “no impedir” pensar en una modificación de ese tipo, aunque no se vaya a ejecutar. “Esa es una discusión que me gustaría que en algún momento promoviéramos”, recalcó el ministro, exconsultor en CPA/Ferrere.
Romano, actual director de la Asesoría de Política Tributaria del MEF y exsubdirector de la Dirección General Impositiva, habló sobre estos temas en ocasión del XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, organizado en mayo en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Entonces quiso dar “dos avisos” referidos a la “agenda para el año que viene y lo que resta del período de administración”, recogió Búsqueda.
“De nada sirve accionar sobre el IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas), cuando explica solamente el 10% de la recaudación. Todo lo que logremos de eficiencia en la equidad con ese impuesto se va a ver vencido por el peso abrumador de un impuesto indirecto que es regresivo. Debemos avanzar en términos de reducir o mitigar la regresividad del IVA; nos gustaría continuar avanzando en la implementación de un IVA personalizado” y “nuestra idea es estudiar la viabilidad”, dijo.
Luego Romano dio un segundo aviso con “la misma lógica” que el primero; “para continuar con mejoras en términos de equidad, ver la posibilidad de repensar el mix de imposición a los dividendos conjuntamente con la imposición corporativa y ver qué podemos accionar en ese sentido de dotar de mayor peso a la renta personal respecto de la renta corporativa”.
Después de esa publicación aclaró, en la misma dirección de lo señalado hoy por Oddone, que en la agenda del gobierno “está estudiar la viabilidad de las modificaciones” pero no de la “implementación” de ese tipo de cambios tributarios.
La “batalla” por las reformas microeconómicas
La idea del ministro de poner en discusión cambios tributarios para las empresas estuvo conectada directamente con la línea argumental planteada en su exposición en la charla de ACDE: Uruguay necesita crecer a tasas más altas y, para ello, incrementar la tasa de inversión privada es crucial. “Tenemos que lograr que los empresarios locales o las inversiones, no megaproyectos, también tengan una tasa de inversión más acelerada, y eso requiere generar mejores condiciones de rentabilidad. La única razón por la cual al final del día la inversión privada tiene lugar es por la rentabilidad”, sentenció.
“Si nosotros no logramos generar un paquete de dos o tres inversiones de envergadura para poder legarle, para que madure en este gobierno y legarle al próximo período, vamos a estar creciendo a 1,3, 1,6, 1,7. Cíclicamente vamos a volver a esos” porcentajes de expansión anual, planteó el jerarca.
Sostuvo que, desde la gestión económica, se debe promover “un conjunto de criterios que son preservar la estabilidad y dar certezas” y, además, impulsar un “conjunto de reformas” que pueden ser “provocativas” para salir de la “zona de confort”.
“El desafío de hoy es mejorar la sostenibilidad fiscal, porque efectivamente tenemos un resultado fiscal con el que no estamos cómodos y porque esa trayectoria fiscal genera riesgos de mayor endeudamiento futuro y, por lo tanto, incertidumbre tributaria eventualmente hacia adelante, y eso es lo que tenemos que evitar. Pero el resto de los capítulos macroeconómicos están bajo control. La batalla hoy está en reformas microeconómicas para mejorar aspectos que tienen que ver con la productividad, con la competitividad, porque este es el problema que tenemos”, resumió.