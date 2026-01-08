  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Inflación, automóviles, exportaciones, deuda pública, déficit fiscal y salarios en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Un restaurante de Montevideo.

    Un restaurante de Montevideo.

    FOTO

    Ricardo Antúnez, adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    3,65%

    Leé además

    Sede del Ministerio de Trabajo.
    Negociación colectiva

    Consejos de Salarios: se destraban varias mesas y el Ejecutivo podría laudar para el sector metalúrgico

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
    Comercio exterior

    Exportaciones de Uruguay crecieron 5% en 2025 y alcanzaron un máximo en los últimos 10 años

    Por Redacción Búsqueda

    En diciembre hubo una leve deflación —baja de precios— de 0,09% y en todo 2025 la inflación fue de 3,65%. Es el menor guarismo en un año completo desde 2001.

    Las divisiones de bienes y servicios incluidas en el IPC que más se encarecieron el año pasado fueron los “servicios de educación” (6,94%) y los “restaurantes y servicios de alojamiento” (6,59%).

    71.442

    En diciembre se comercializaron 6.965 vehículos 0 kilómetro, y 2025 cerró con 71.442 unidades vendidas en total.

    Comparados con los 65.909 de 2024, el crecimiento interanual fue de 8,4%, surge de datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

    US$ 13.493 millones

    Las exportaciones de bienes tramitadas en diciembre sumaron US$ 1.100 millones, un crecimiento de 17% al comparar con igual mes del año anterior.

    En todo 2025, los envíos totalizaron US$ 13.493 millones, un aumento de 5% frente a 2024.

    US$ 61.812 millones

    La deuda pública bruta se ubicó en US$ 61.812 al cierre del tercer trimestre del año pasado, un aumento de algo más de US$ 800 millones respecto a julio.

    Como los activos también se incrementaron, el endeudamiento público neto creció a US$ 37.629 millones.

    4%

    En los 12 meses a noviembre, el resultado del sector público global fue deficitario en el equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Eso significó una mejora del déficit fiscal respecto al año móvil a octubre, cuando el desequilibrio había sido de 4,4% del PIB.

    0,21%

    Los salarios promedio nominales tuvieron un incremento de 0,35% en noviembre. Descontada la inflación (0,14%), eso significó una mejora real o de poder adquisitivo de 0,21% en el mes.

    A su vez, los salarios reales acumularon una suba de 1,77% en los primeros 11 meses de 2025.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda