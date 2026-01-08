Inflación, automóviles, exportaciones, deuda pública, déficit fiscal y salarios en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Comercio exterior Exportaciones de Uruguay crecieron 5% en 2025 y alcanzaron un máximo en los últimos 10 años

Negociación colectiva Consejos de Salarios: se destraban varias mesas y el Ejecutivo podría laudar para el sector metalúrgico

En diciembre hubo una leve deflación —baja de precios— de 0,09% y en todo 2025 la inflación fue de 3,65% . Es el menor guarismo en un año completo desde 2001.

Las divisiones de bienes y servicios incluidas en el IPC que más se encarecieron el año pasado fueron los “servicios de educación” (6,94%) y los “restaurantes y servicios de alojamiento” (6,59%).

71.442

En diciembre se comercializaron 6.965 vehículos 0 kilómetro, y 2025 cerró con 71.442 unidades vendidas en total.

Comparados con los 65.909 de 2024, el crecimiento interanual fue de 8,4%, surge de datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

US$ 13.493 millones

Las exportaciones de bienes tramitadas en diciembre sumaron US$ 1.100 millones, un crecimiento de 17% al comparar con igual mes del año anterior.

En todo 2025, los envíos totalizaron US$ 13.493 millones, un aumento de 5% frente a 2024.

US$ 61.812 millones

La deuda pública bruta se ubicó en US$ 61.812 al cierre del tercer trimestre del año pasado, un aumento de algo más de US$ 800 millones respecto a julio.

Como los activos también se incrementaron, el endeudamiento público neto creció a US$ 37.629 millones.

4%

En los 12 meses a noviembre, el resultado del sector público global fue deficitario en el equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Eso significó una mejora del déficit fiscal respecto al año móvil a octubre, cuando el desequilibrio había sido de 4,4% del PIB.

0,21%

Los salarios promedio nominales tuvieron un incremento de 0,35% en noviembre. Descontada la inflación (0,14%), eso significó una mejora real o de poder adquisitivo de 0,21% en el mes.

A su vez, los salarios reales acumularon una suba de 1,77% en los primeros 11 meses de 2025.