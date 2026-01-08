Inflación, automóviles, exportaciones, deuda pública, déficit fiscal y salarios en Uruguay en números

3,65%
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
3,65%
En diciembre hubo una leve deflación —baja de precios— de 0,09% y en todo 2025 la inflación fue de 3,65%. Es el menor guarismo en un año completo desde 2001.
Las divisiones de bienes y servicios incluidas en el IPC que más se encarecieron el año pasado fueron los “servicios de educación” (6,94%) y los “restaurantes y servicios de alojamiento” (6,59%).
71.442
En diciembre se comercializaron 6.965 vehículos 0 kilómetro, y 2025 cerró con 71.442 unidades vendidas en total.
Comparados con los 65.909 de 2024, el crecimiento interanual fue de 8,4%, surge de datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.
US$ 13.493 millones
Las exportaciones de bienes tramitadas en diciembre sumaron US$ 1.100 millones, un crecimiento de 17% al comparar con igual mes del año anterior.
En todo 2025, los envíos totalizaron US$ 13.493 millones, un aumento de 5% frente a 2024.
US$ 61.812 millones
La deuda pública bruta se ubicó en US$ 61.812 al cierre del tercer trimestre del año pasado, un aumento de algo más de US$ 800 millones respecto a julio.
Como los activos también se incrementaron, el endeudamiento público neto creció a US$ 37.629 millones.
4%
En los 12 meses a noviembre, el resultado del sector público global fue deficitario en el equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Eso significó una mejora del déficit fiscal respecto al año móvil a octubre, cuando el desequilibrio había sido de 4,4% del PIB.
0,21%
Los salarios promedio nominales tuvieron un incremento de 0,35% en noviembre. Descontada la inflación (0,14%), eso significó una mejora real o de poder adquisitivo de 0,21% en el mes.
A su vez, los salarios reales acumularon una suba de 1,77% en los primeros 11 meses de 2025.