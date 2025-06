Inflación, desempleo, exportaciones, salarios, déficit fiscal y actividad económica en Uruguay en números

2,8%

La actividad comercial y de servicios creció 2,8% en enero-marzo, respecto a igual período del año pasado, según la encuesta de ventas reales que hace la cámara que agrupa a los empresarios de estos sectores.

Fue el quinto trimestre consecutivo con aumento. Sin embargo, el 52% de las empresas mantuvo sus ventas o las redujo.

8,0%

El mercado laboral se comportó sin grandes cambios en abril respecto a cómo lo venía haciendo en los meses previos, tanto en cuanto a la oferta de mano de obra como en puestos de trabajo disponibles. De hecho, la tasa de desocupación se ubicó en 8,0%, una décima de punto porcentual más que en marzo.

Eso significa que había unas 151.800 personas desempleadas.

US$ 1.169 millones

Con la carne bovina, la pasta de celulosa y los vehículos como los rubros más dinámicos, las exportaciones de mercaderías tramitadas en mayo sumaron US$ 1.169 millones. Eso representó un 1% más que en el mismo mes de 2024.

En el acumulado enero–mayo las ventas de bienes al exterior totalizaron US$ 5.119 millones, un aumento de 4% frente a igual lapso del año pasado.



0,10%

El poder adquisitivo de los salarios tuvo una mínima mejora de 0,10% en abril al comparar con el mes previo.

Respecto a fin del año pasado, el salario real medio mejoró 1,85%, en tanto que la suba fue de 0,56% en los últimos 12 meses.

3,7%

El déficit de las cuentas públicas en períodos de 12 meses tuvo una reducción a abril; se ubicó en US$ 3.055 millones, equivalentes a 3,7% del Producto Interno Bruto.

En el año móvil cerrado en marzo, el desequilibrio equivalía a 4,1%.

4,5%

El Indicador Mensual de Actividad Económica aumentó en marzo 4,5% frente a un año atrás, mientras que la medición desestacionalizada mostró un retroceso de 0,5%.

A su vez, este indicador sintético, que resume la actividad de las distintas ramas de la economía, tuvo una pequeña suba (0,1%) en “tendencia-ciclo”.

US$ 704 millones

Las exportaciones efectivamente concretadas aumentaron casi 10% en los primeros cuatro meses del año al comparar con igual lapso de 2024, totalizando US$ 3.188.186 de millones. Por su lado, las importaciones sumaron US$ 3.892.445 de millones (3,1% de incremento), por lo que la balanza comercial de bienes de Uruguay resultó deficitaria en US$ 704 millones.