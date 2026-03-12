El gobierno “reafirma su compromiso” con las metas, tras alertas del Consejo Fiscal Autónomo

El Ministerio de Economía (MEF) realizó comentarios al informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentado hace pocos días, donde se advertían riesgos de incumplimiento de las metas fiscales.
El cumplimiento del límite de endeudamiento en 2025 “sin recurrir a las cláusulas de salvaguarda constituye un indicio del compromiso” a futuro, señaló el MEF en un comentario al informe de los consejeros
Para 2026, “el gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Presupuesto. Si bien el contexto macroeconómico presenta riesgos e incertidumbres, las metas fiscales definidas se mantienen incambiadas, reflejando la voluntad de preservar una trayectoria consistente con la sostenibilidad de las cuentas públicas”, recalca el MEF en el documento, publicado ayer, miércoles 11.
“La experiencia de 2025 constituye un antecedente relevante en este sentido. Aún en un contexto de márgenes de acción acotados —caracterizado por la ausencia inicial de un presupuesto propio y por la necesidad de atender compromisos previamente asumidos— y frente a eventos imprevistos que incidieron sobre la actividad económica y la inflación, las metas fiscales fueron efectivamente cumplidas”, añade. En particular, subraya, el cumplimiento del límite de endeudamiento “sin recurrir a las cláusulas de salvaguarda constituye un indicio del compromiso” del gobierno.