Inflación mayorista, PIB, compras con franquicia, alquileres, depósitos bancarios y actividad fabril en Uruguay en números

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) aumentó 1,85% en mayo, en comparación con el mes anterior, por subas similares tanto de las mercaderías que van a “plaza” como las destinadas a la exportación. La fabricación de textiles fue uno de los rubros que más se encareció.
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En mayo hubo 112.355 compras a través del régimen de franquicias aduaneras, una caída de 42,6% respecto al mismo mes de 2025. En ese mes empezaron a pagar IVA —salvo de Estados Unidos— y se modificó el monto máximo por persona libre de aranceles.
$ 22.432
El alquiler promedio de viviendas se ubicó en $ 22.432 en abril, un aumento de 0,17% respecto al mes anterior.
Para elaborar ese dato, el Instituto Nacional de Estadística incorporó a partir de abril información proveniente de las garantías de arrendamiento de las aseguradoras Mapfre, Porto y Sancor, que complementan los registros del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación y de la Asociación Nacional de Afiliados. Por esa razón, no informó una variación interanual.
US$ 883 millones
Los depósitos y otras obligaciones en los bancos registraron una caída relativamente significativa en mayo. La disminución respecto al mes anterior fue de US$ 883 millones, con lo cual el stock total se ubicó en US$ 47.547 millones, calculó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.
Las filiales del Bandes de Venezuela, BBVA y Heritage fueron las únicas que registraron aumentos netos de depósitos.
4,0%
La producción fabril en abril fue 4,0% mayor que un año atrás, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera.
Ese incremento de la actividad industrial se dio con menos personal ocupado (1,5%) y horas trabajadas por los obreros (3,2%).