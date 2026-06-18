Inflación mayorista, PIB, compras con franquicia, alquileres, depósitos bancarios y actividad fabril en Uruguay en números

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) aumentó 1,85% en mayo, en comparación con el mes anterior, por subas similares tanto de las mercaderías que van a “plaza” como las destinadas a la exportación. La fabricación de textiles fue uno de los rubros que más se encareció.

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Respecto a mayo de 2025 —últimos 12 meses—, esta medición de la inflación mayorista mostró un incremento de 1,65%.

En enero-marzo, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,9% respecto al mismo período de 2025, y lo hizo 0,8% en la medición desestacionalizada que compara con octubre-diciembre anterior.

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En mayo hubo 112.355 compras a través del régimen de franquicias aduaneras , una caída de 42,6% respecto al mismo mes de 2025. En ese mes empezaron a pagar IVA —salvo de Estados Unidos— y se modificó el monto máximo por persona libre de aranceles.

El alquiler promedio de viviendas se ubicó en $ 22.432 en abril, un aumento de 0,17% respecto al mes anterior.

Para elaborar ese dato, el Instituto Nacional de Estadística incorporó a partir de abril información proveniente de las garantías de arrendamiento de las aseguradoras Mapfre, Porto y Sancor, que complementan los registros del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación y de la Asociación Nacional de Afiliados. Por esa razón, no informó una variación interanual.

US$ 883 millones

Los depósitos y otras obligaciones en los bancos registraron una caída relativamente significativa en mayo. La disminución respecto al mes anterior fue de US$ 883 millones, con lo cual el stock total se ubicó en US$ 47.547 millones, calculó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.

Las filiales del Bandes de Venezuela, BBVA y Heritage fueron las únicas que registraron aumentos netos de depósitos.

4,0%

La producción fabril en abril fue 4,0% mayor que un año atrás, según el Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera.

Ese incremento de la actividad industrial se dio con menos personal ocupado (1,5%) y horas trabajadas por los obreros (3,2%).