James Robinson: “Todavía me emociona mucho” hacer investigación

No estaba pensando en eso, así que fue un shock y todavía no estoy seguro de haberlo procesado del todo. He estado tan ocupado desde que lo gané, con interminables entrevistas y hablando con gente, haciendo presentaciones y seminarios, que aún no estoy seguro de cuáles serán las consecuencias, sinceramente. Obviamente, es una gran emoción, entiendo que es algo muy grande en economía, así que estoy muy orgulloso y feliz de que el trabajo haya sido reconocido y de que los tres lo hayamos recibido juntos, porque somos muy buenos amigos. Hemos trabajado juntos durante 30 años, así que estamos muy unidos personalmente, eso es algo genial. Y supongo que es fantástico para el trabajo, para difundir las ideas y promoverlas. Pero no sé cómo va a cambiar mi vida, en realidad. Todavía tengo muchas investigaciones que quiero hacer; he estado haciendo muchas cosas en África, en Colombia. Eso es lo que realmente me emociona, hacer investigación todavía me emociona mucho, así que espero poder seguir haciéndolo. Ese es mi plan.