La economía mide cada vez mejor la desigualdad, pero ¿está haciendo las preguntas correctas?

La economía puede medir la desigualdad con una precisión cada vez mayor. Dispone de enormes bases de datos, imágenes satelitales, sofisticados métodos estadísticos y herramientas de inteligencia artificial capaces de procesar información a una velocidad impensable hace unos años. Sin embargo, algunos interrogantes fundamentales siguen abiertos: ¿quién se apropia de los aumentos de productividad?, ¿cómo se relacionan el poder económico y el político?, ¿por qué persisten las desigualdades y qué puede hacerse para modificarlas?

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La distancia entre lo que la economía consigue medir y lo que todavía no logra explicar atravesó un debate entre Facundo Alvaredo, Verónica Amarante y Walter Sosa Escudero, durante el panel “Repensando la investigación sobre desigualdad: lo que no estamos haciendo”, efectuado el 28 de octubre en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en el marco de ECINEQ-LAC. Los tres economistas, desde perspectivas diferentes, cuestionaron las prioridades de la disciplina, los incentivos que condicionan la producción académica y los marcos teóricos utilizados para comprender la distribución de la riqueza.

Amarante, investigadora de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y de la Universidad de la República, resumió una de las principales tensiones: “Me parece que es mucho mejor el avance en medición que en explicación”.

Universidad de la República Facultad de Ingeniería aprobó la primera guía de Udelar sobre uso de inteligencia artificial en la enseñanza

Universidad Uruguay tiene un “debe importante” en innovación, advierte nueva decana de la Facultad de Economía

Una de las principales ausencias identificadas por Amarante fue el poder económico y político, especialmente la relación entre ambos. “Quién controla estos aumentos de productividad, quién los apropia, qué rol juegan los sindicatos”, enumeró entre las preguntas poco presentes en la investigación académica. Algo similar ocurre con el Estado. Mientras buena parte de los estudios se concentra en medir cuánto redistribuyen los impuestos y las transferencias, otras cuestiones —quién financia la política, cómo operan las élites y qué influencia ejercen los grupos de interés— reciben menor atención.

Para dimensionarlo, Amarante presentó un relevamiento de 314 artículos del Journal of Economic Inequality. Según su clasificación, apenas el 4% abordaba cuestiones vinculadas al poder político o económico. Aunque reconoció limitaciones en el ejercicio y una mayor presencia de estos temas en investigaciones recientes, sostuvo que siguen existiendo vacíos importantes.

Para Alvaredo, investigador vinculado a la Escuela de Economía de París, la London School of Economics y el IIEP-UBA, el problema no es solamente qué se investiga, sino los límites de los marcos teóricos predominantes. Aunque reconoció sus contribuciones científicas, planteó la necesidad de recuperar preguntas de la economía política sobre la propiedad, el capital y la organización de la sociedad. Para ilustrarlo, retomó una interrogante del economista Anthony Atkinson: ¿quién es el propietario de los robots? La pregunta apunta a una cuestión central en tiempos de automatización: si las máquinas generan una proporción creciente de la producción, ¿quién recibe sus beneficios?

Según explicó Alvaredo, Atkinson llegó a proponer que el Estado adquiriera participaciones en el capital para compartir sus rendimientos con los ciudadanos. El planteo amplía la discusión sobre la desigualdad más allá de los impuestos y las transferencias, hacia quiénes poseen los activos que generan riqueza.

Desde otra perspectiva, Sosa Escudero, profesor de la Universidad de San Andrés, identificó una limitación diferente: la tendencia a estudiar por separado las distintas dimensiones de la desigualdad, como los ingresos, la educación o la salud. “¿Dónde fue a parar la clase media? ¿Dónde fueron a parar los estudios de clase media y polarización?”, preguntó.

Para ese econometrista, las nuevas tecnologías permiten identificar grupos sociales que no necesariamente aparecen cuando se observa únicamente el ingreso. Factores como el acceso al crédito, la educación de los padres o determinadas condiciones de salud también pueden resultar decisivos para comprender las diferencias entre las personas.

¿Se investiga lo importante o lo que se puede publicar?

Pero si existen tantas preguntas pendientes, ¿por qué reciben relativamente poca atención?

Amarante apuntó hacia el funcionamiento de la propia academia. La competencia por publicar en revistas prestigiosas y el peso de determinados criterios metodológicos influyen directamente sobre las investigaciones que se desarrollan.

Sosa Escudero advirtió sobre otra consecuencia de la sofisticación metodológica: la creciente distancia entre el conocimiento académico y las necesidades de quienes toman decisiones públicas.

Por otro lado, la inteligencia artificial introdujo un último interrogante sobre el futuro de la investigación.

Alvaredo contó que, al preparar una intervención sobre desigualdad, había consultado a ChatGPT qué debía decir. La herramienta le propuso una extensa agenda que incluía mejores mediciones, políticas tributarias, educación, desigualdad de oportunidades y cambio climático.

Pero el economista cuestionó que el sistema hubiera respondido sin preguntarle por su posición ideológica. ChatGPT ofreció entonces distintos enfoques y, cuando conoció su identidad, lo clasificó como un socialdemócrata progresista y reformista, caracterización con la que Alvaredo manifestó no estar de acuerdo.

La anécdota le permitió reflexionar sobre la distancia entre las convenciones intelectuales de la profesión y las preocupaciones teóricas de quienes trabajan dentro de ellas.

También surgió una inquietud más práctica: si la inteligencia artificial permite realizar en días tareas que antes requerían meses, ¿qué lugar tendrán los investigadores y cómo cambiarán sus prioridades?

Sosa Escudero propuso una respuesta que conectó con buena parte de la discusión anterior: “La inteligencia artificial tiene una enorme capacidad de responder preguntas, pero todavía en la capacidad de formular preguntas anda un poco atrás”.