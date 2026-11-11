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    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    El sector de la vicepresidenta Carolina Cosse reunió más de 9.000 firmas, lo que supera el mínimo exigido; el próximo Plenario del FA deberá votar el ingreso formal del grupo a la fuerza política

    Carolina Cosse.

    Carolina Cosse.

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    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    Esta semana el sector La Amplia, liderado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, presentó en el Frente Amplio (FA) las firmas requeridas para ingresar formalmente a la fuerza política.

    El sector debía reunir unas 6.800 rúbricas, y consiguió recolectar más de 9.000, según dijeron a Búsqueda fuentes del sector y confirmó uno de los responsables de la recolección, Pedro Hernández.

    Cosse envió esta tarde un mensaje a los militantes de La Amplia para felicitarlos y agradecerles el trabajo de recolección de las firmas. Agradeció con un “enorme abrazo a todos y todas los compañeros que pusieron la vida y el cuerpo y caminaron por todo el Uruguay para conseguir las firmas” y, con ellas, que el sector ingrese al Frente Amplio.

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    Y añadió que tenían ahora una “enorme responsabilidad” con los “miles y miles de uruguayos” que firmaron, tanto pertenecientes a La Amplia como independientes y de otros sectores del Frente Amplio. “Nuestra entrada viene de la mano de la diversidad y la unidad. Que es a eso a lo que queremos aportar, más diversidad para fortalecer la unidad”, expresó la exprecandidata a la presidencia por el Frente Amplio.

    Hernández valoró que el logro de reunir las firmas y la incorporación del sector al FA implican un “gran apoyo a la candidatura de Carolina Cosse”.

    Con la obtención de las firmas, solo resta que el Plenario del FA apruebe formalmente el ingreso de La Amplia. Una vez presentados los respaldos, el estatuto del Frente Amplio indica que el ingreso deberá ser aprobado por cuatro quintos del Plenario Nacional, sin que exista un décimo de votos en contra. El próximo Plenario del FA se realizará el 21 de noviembre, y será entonces cuando se considere su inclusión en la orgánica de la fuerza política.

    La Amplia aspira a competir en las elecciones internas

    Para ingresar al FA y constituirse en un sector nacional, la agrupación debía conseguir una cantidad de firmas equivalente al 3% de los adherentes de la fuerza política en cinco departamentos que en conjunto superen el 70% de la población del país, en nueve departamentos incluido Montevideo, o en 12 departamentos que no incluyan la capital.

    Cartel de La Amplia.

    Cartel de La Amplia.

    En agosto el sector ya había logrado llegar al piso de firmas, pero siguió trabajando para engrosar la cifra y así tener un “colchón” que le permita llegar con tranquilidad a las instancias de revisión. Esto se hace porque algunas de las firmas contienen datos “ilegibles”, por lo que se precisa aumentar el número para asegurar la cifra mínima necesaria.

    La Amplia aspira a competir directamente en las elecciones internas del FA. En la anterior contienda, el sector compitió en la campaña interna, pero mediante una alianza con el Partido Comunista, y llegó a conseguir representación en la Mesa Política Nacional. Pero en los hechos el grupo no integra formalmente la coalición de izquierdas y por lo tanto tiene una incidencia muy limitada en sus organismos internos. Según dijeron las fuentes, el sector todavía no definió si competirá directamente y de forma solitaria en las elecciones o si hará una alianza política con otros grupos de la izquierda.

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