El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

Hacia el final de la ceremonia en el Centenario, un grupo de unas 40 personas, entre empresarios y figuras de otros ámbitos, tuvieron un momento aparte con el papa, que les agradeció con un obsequio la colaboración con la visita

El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

“Gracias por recordarnos que, aunque cueste, vale la pena”. Con esas palabras, el abogado penalista Jorge Barrera, reconocido católico, valoró uno de los mensajes del papa León XIV en el Estadio Centenario el sábado 7 por la noche, en la multitudinaria vigilia de oración que encabezó ante unas 70.000 personas.

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“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen”, había dicho el papa tras testimonios de dos jóvenes que lo consultaron sobre cómo vivir la fe en medio de dificultades relacionadas con la vocación profesional, la formación de una familia y el debilitamiento de las amistades.

Horas después, en su cuenta de X, Barrera replicó esas palabras y mostró un obsequio especial que recibió de manos del propio papa: un rosario negro guardado en un pequeño estuche cuadrado y forrado en terciopelo rojo. En la tapa lleva estampado en dorado el escudo de León XIV: un blasón partido en diagonal, con una flor de lis en una mitad y, en la otra, un libro cerrado sobre el que descansa un corazón atravesado por una flecha, símbolo de la orden agustina a la que pertenece el pontífice. Sobre el escudo se ven la mitra y las llaves cruzadas de san Pedro y, debajo, su lema, “In Illo uno unum” (“En Aquel que es uno, somos uno”).

Hacia el final de la ceremonia en el Centenario, mientras se leían las peticiones, un grupo de unas 40 personas, entre ellas Barrera, se acercaron al último vallado antes del escenario, entre las tribunas Ámsterdam y América. Allí, frente a un control de seguridad, un integrante del equipo de protocolo del Vaticano les permitió pasar por la platea América hacia un pequeño corredor bajo la tribuna que conduce a una salida exterior y a los vestuarios y otras áreas internas del estadio.

Gracias por recordarnos que aunque cueste , vale la pena . Despegado !!!! https://t.co/74ElVOCiow — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) November 8, 2026 Aguardaron unos minutos a que terminara la ceremonia y a que el papa bajara del estrado, saludara al público y se retirara por ese mismo rincón de la Ámsterdam y la América. Antes de subir a la camioneta que, con su escolta, lo llevaría a la Nunciatura Apostólica en Uruguay, León XIV les dio la mano y les entregó los rosarios como obsequio. Junto a él estaba su primer secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga.