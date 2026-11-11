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    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Hacia el final de la ceremonia en el Centenario, un grupo de unas 40 personas, entre empresarios y figuras de otros ámbitos, tuvieron un momento aparte con el papa, que les agradeció con un obsequio la colaboración con la visita

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    “Gracias por recordarnos que, aunque cueste, vale la pena”. Con esas palabras, el abogado penalista Jorge Barrera, reconocido católico, valoró uno de los mensajes del papa León XIV en el Estadio Centenario el sábado 7 por la noche, en la multitudinaria vigilia de oración que encabezó ante unas 70.000 personas.

    “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen”, había dicho el papa tras testimonios de dos jóvenes que lo consultaron sobre cómo vivir la fe en medio de dificultades relacionadas con la vocación profesional, la formación de una familia y el debilitamiento de las amistades.

    Horas después, en su cuenta de X, Barrera replicó esas palabras y mostró un obsequio especial que recibió de manos del propio papa: un rosario negro guardado en un pequeño estuche cuadrado y forrado en terciopelo rojo. En la tapa lleva estampado en dorado el escudo de León XIV: un blasón partido en diagonal, con una flor de lis en una mitad y, en la otra, un libro cerrado sobre el que descansa un corazón atravesado por una flecha, símbolo de la orden agustina a la que pertenece el pontífice. Sobre el escudo se ven la mitra y las llaves cruzadas de san Pedro y, debajo, su lema, “In Illo uno unum” (“En Aquel que es uno, somos uno”).

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    Hacia el final de la ceremonia en el Centenario, mientras se leían las peticiones, un grupo de unas 40 personas, entre ellas Barrera, se acercaron al último vallado antes del escenario, entre las tribunas Ámsterdam y América. Allí, frente a un control de seguridad, un integrante del equipo de protocolo del Vaticano les permitió pasar por la platea América hacia un pequeño corredor bajo la tribuna que conduce a una salida exterior y a los vestuarios y otras áreas internas del estadio.

    Aguardaron unos minutos a que terminara la ceremonia y a que el papa bajara del estrado, saludara al público y se retirara por ese mismo rincón de la Ámsterdam y la América. Antes de subir a la camioneta que, con su escolta, lo llevaría a la Nunciatura Apostólica en Uruguay, León XIV les dio la mano y les entregó los rosarios como obsequio. Junto a él estaba su primer secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga.

    A Barrera lo acompañaron, entre otros, el escultor Pablo Atchugarry con su esposa, además de otras familias con sus hijos. Había empresarios y deportistas. Todos están vinculados a la Iglesia local.

    En el Centenario, Atchugarry presentó una nueva versión de su Paloma de la paz, esta vez en mármol, que la bailarina María Noel Riccetto develó cuando el papa llegó al escenario. "Gracias Pablo por tu generosidad de siempre", le escribió en Instagram el sacerdote Juan Andrés Verde, que condujo la ceremonia.

    Según supo Búsqueda, en otras instancias de la visita, como las de Florida y Paysandú, el protocolo también contempló un breve saludo del pontífice a quienes colaboraron con la organización de las actividades en Uruguay, ya fuera mediante tareas de apoyo o donaciones. Para acceder a ese encuentro se requerían invitaciones especiales, denominadas biglietti en italiano.

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