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    La escasez de personal en el INE “en algún momento va a tener un costo” en la producción estadística

    El sindicato del instituto gubernamental teme que las dificultades alienten una privatización; “no queremos que calculen el desempleo en la misma encuesta que te preguntan si te gusta el helado de sabor vanilla o chocolate o si ves Netflix u otra cosa”

    Oficinas del INE, en la Torre Ejecutiva.

    Oficinas del INE, en la Torre Ejecutiva.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el Instituto Nacional de Estadística (INE), la División Estadísticas Sociodemográficas elabora, entre otras cosas, la Encuesta Continua de Hogares, la cual, por su importancia, internamente es considerada la “vedete” de la producción de indicadores a cargo de la oficina gubernamental. Provee datos de alcance nacional, por ejemplo, sobre los ingresos de los hogares y el mercado laboral.

    El departamento dentro de esa división a cargo de esa encuesta tiene un total de 12 personas trabajando. “Solo tres (de ellos) son presupuestados; los otros nueve son otros vínculos, comisiones o se contratan a través de consultoría. En un área clave, central, de una oficina básicamente técnica, tenemos esa inestabilidad de contar con el personal capacitado y con las condiciones básicas, nada más y nada menos, que para hacer análisis”, advirtió Nicolás Kunich, uno de los delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censo, el viernes 24 ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas.

    Puso más ejemplos de lo que la organización sindical define como “precariedad del empleo” en el INE. Según dijo, en la División de Administración y Finanzas, la directora y las jefas del Departamento de Recursos Humanos, de la Sección Personal y de la de Compras son pases en comisión. En la División Estadísticas Económicas —que elabora, entre otras cosas, el Índice de Precios al Consumo—, la subdirectora es un pase en comisión. “La sección de Salario, nada más y nada menos donde calculamos el Índice Medio de Salarios, cuenta con un total de siete personas, incluida la jefa del área, que sí es funcionaria presupuestada y de carrera nuestra (…), y cuatro tienen vínculos que no son presupuestados”, agregó.

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    El dirigente planteó que “hay una definición básica que tiene el movimiento sindical, y que debería tener la sociedad toda, y es que (…) tareas permanentes y clave para el Estado las realice un funcionario o una funcionaria con todas las condiciones”.

    La asociación entiende que, por esas situaciones contractuales y la recarga de trabajo, en el instituto hay una situación grave. “Nosotros no podemos sostener en particular en el INE que no vamos a tener una afectación en la calidad de nuestro producto estadístico cuando el propio director” ha dicho que cada trabajador está realizando la tarea de “una persona y media o de dos personas”. Alertó: “Eso en algún momento va a tener un costo, y no lo queremos tener”.

    A continuación, Kunich expresó temor de que un deterioro en la calidad de las estadísticas les dé argumentos a “algunos privatizadores consuetudinarios” que “digan que hay tareas del INE que es mejor que las hagan las consultoras privadas”. Y agregó: “No queremos que calculen el desempleo en la misma encuesta que te preguntan si te gusta el helado de sabor vanilla o chocolate o si ves Netflix u otra cosa, porque eso es lo que hacen muchas consultoras privadas. Nosotros nos tomamos nuestro trabajo muy en serio”.

    Marcelo Bisogno, en las oficinas del INE.

    Marcelo Bisogno, en las oficinas del INE.

    En una entrevista con Búsqueda en mayo de 2025, el director del INE, Marcelo Bisogno, había identificado los recursos humanos como “el tema flaco” del organismo, en parte por el tope establecido por la administración de Luis Lacalle Pou de poder cubrir una de cada tres vacantes. “¡Es macabro! En números gruesos, bajamos de 300 a 200 y pocos empleados en seis o siete años, y haciendo las mismas encuestas o más. (…) Lo que necesito es gente. Necesito que las vacantes se llenen y poder expandirlos”, planteó el jerarca.

    Bisogno reconoció que la falta de personal llevaba al INE a hacer “menos chequeos” en las estadísticas o a dilatar la publicación de algunos informes.

    Recorte de vacantes

    Pablo Capurro, otro dirigente de la asociación, dijo que la problemática sobre los tipos de vínculos laborales se da en particular en el INE, pero también en otras dependencias de la Presidencia de la República. “Se ha utilizado el contrato zafral u otro tipo de contratos precarios para cubrir tareas permanentes”, sostuvo.

    Además, aseguró que desde el 2017 prácticamente no hubo “ingresos en casi ninguna de las unidades” ejecutoras de Presidencia. “Toda esa situación, y ahora con el recorte de estas vacantes, nos genera una falta de personal y una sobrecarga de trabajo en algunos sectores de varias unidades ejecutoras. Esta es nuestra principal preocupación, no solo por el hecho de que aparentemente no va a ingresar gente —por lo menos de esas vacantes que teníamos comprometidas—, sino porque la acumulación de trabajo de los años anteriores ha generado que tengamos una situación muy compleja en algunos sectores donde falta personal específicamente”, señaló Capurro.

    El recorte de vacantes planteado en el proyecto de Rendición de Cuentas actualmente a estudio de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de Diputados ha recibido otros cuestionamientos sindicales y desde la oposición política.

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