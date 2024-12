La “vida saludable” resignada a causa de la delincuencia

La investigación pone como ejemplo el caso de una mujer que sufre un robo. Si el PIB per cápita del país donde reside es de US$ 20.000 —un monto similar al que tenía Uruguay en 2022, de US$ 19.404—, el asalto sufrido por ella habrá traído una pérdida en su capacidad productiva o de capital humano equivalente a US$ 560, teniendo en cuenta los 0,028 años de “vida saludable” resignados como consecuencia de la victimización.