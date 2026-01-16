Puerto: tras rescindir concesión a Lobraus, la ANP prevé ejecutar garantía por más de US$ 2 millones

La Administración Nacional de Puertos ( ANP ) resolvió rescindir unilateralmente la concesión a Lobraus Puerto Libre, dados los “graves incumplimientos constatados” y el “vencimiento en exceso” de los plazos dispuestos y otorgados para que esa empresa cumpliera con las obligaciones contractuales en la terminal portuaria de Montevideo.

El ente definió terminar el vínculo “sin derecho a indemnización alguna” para el concesionario y “ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato”, que supera los US$ 2 millones, surge de la resolución tomada este miércoles 14. Para que quede firme esa decisión se requiere de la intervención del Tribunal de Cuentas, luego de la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Presidencia de la República, ya que se trata de un “acto complejo”, explicaron a Búsqueda fuentes de la ANP.

En la resolución, de cinco páginas, el ente enumera en una veintena de puntos los reclamos al cumplimiento de las obligaciones contractuales de Lobraus, la intimación al pago del canon y multas, entre otros asuntos, y los recursos antepuestos por la concesionaria.

Luego, en una decena de “considerandos” apunta al incumplimiento de las inversiones por parte del concesionario y cita los artículos del contrato en los que se establece un plazo de tres años para la realización de las obras comprometidas. Además, menciona algunas de las cláusulas previstas para la rescisión por incumplimiento, en las que se establece que la misma “podrá ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización alguna”, y que se “hará efectiva una vez notificado”.

A mediados de diciembre la ANP suspendió la habilitación de Lobraus como operador portuario. La firma, que cuenta con plazo hasta fin de mes para entregar a sus clientes la mercadería en stock, tiene a casi todo su personal en “seguro de paro”. Esta semana, en una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, avisó que le será “difícil” pagar los despidos.

La empresa pide ser notificada

Lobraus Puerto Libre aún no recibió una notificación formal de la rescisión por parte de la ANP, dijeron a Búsqueda desde la firma logística.

Indicaron que solicitó, mediante telegrama colacionado, que el ente le confirme si las “versiones de prensa” en torno a la rescisión son ciertas. En la comunicación, además, le informa a la ANP que 48 horas antes Lobraus había enviado “una propuesta a otra empresa interesada en adquirir los derechos y obligaciones (de la concesionaria) que contemplaba los haberes de los trabajadores, acreedores y proveedores, incluso los de la propia ANP”.

Ejecución de garantía

La resolución de la ANP de rescindir el contrato de concesión a Lobraus fue tomada en una sesión extraordinaria del directorio, con los votos del presidente, Pablo Genta, y del vice, Constante Mendiondo, informó este jueves 15 el portal El Observador. El director de la oposición, Jorge Gandini, se excusó de participar en los asuntos relacionados a Lobraus por las instancias jurídicas que los enfrentan.

Según la resolución, el contrato prevé que la “liquidación de la concesión por rescisión” derivada del incumplimiento del concesionario “comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP de la garantía de cumplimiento”. Y aclara que dicha ejecución “no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte del concesionario. Seguidamente se liquidarán todas las obligaciones pendientes del concesionario”, señala.

Informa que la División Contencioso y Sumarios de la ANP, analizando las facultades del ente y “ante el vencimiento en exceso de todos los plazos dispuestos y otorgados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales” —la otra mitad del depósito y la torre de oficinas—, “pese a las diversas gestiones realizadas (vistas, intimaciones, etcétera) sin que hasta la fecha se hubieran verificado las mismas, sugiere rescindir el contrato de concesión”.

Agrega que al incumplimiento de esas inversiones “se suma otra causal de rescisión, la generación de deuda por canon” cuando sea de al menos tres meses consecutivos. Informa que, por ese concepto, la empresa acumula atrasos de 10 meses —nueve consecutivos—, y la deuda al 10 de diciembre de 2025 era de US$ 363.168.

Los argumentos para la rescisión fueron compartidos por el Área Jurídico Notarial de la ANP, indica el texto.

Según la resolución, luego de que la rescisión sea aprobada por el Poder Ejecutivo será notificada a Lobraus.