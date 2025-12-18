Uruguay XXI aplicará “estrategia ‘boutique’” para captar más inversiones tras año “muy desafiante”

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

Finalizando un año “muy desafiante” para la atracción y la concreción de proyectos de empresas extranjeras en el país, el Instituto Uruguay XXI prevé implementar en 2026 una “estrategia boutique”, con la cual irá a buscar a los inversores de forma “más personalizada”, dijo a Búsqueda la directora ejecutiva de esa agencia gubernamental, Mariana Ferreira.

Con ese enfoque, en el último Consejo de Dirección del 2025 —realizado el jueves 11— presentó el Plan Brasil, con el que el instituto desplegará varias acciones para profundizar la atención de ese mercado y promover las exportaciones, impulsar el posicionamiento de la marca país y la captación de inversiones.

“Tuvimos muchas consultas durante todo este año de (empresas) de Brasil. Hemos venido atendiendo ese mercado, pero en 2026 lo vamos a hacer con más foco, aprovechando el momento y el interés creciente que están mostrando; iremos más recurrentemente a presentar los beneficios que ofrece Uruguay con alguna actividad genérica, pero también con reuniones más cerradas”, explicó Ferreira.

Este año los anuncios de inversión de empresas foráneas que atendió el instituto cayeron a “la mitad” de los registrados en 2024. Hasta noviembre llegaron a una veintena, de un total de 200 consultas, de las cuales unas casi 60 representaban “oportunidades de inversión”, según los registros de la agencia.

“Fue un año muy desafiante para la concreción de inversiones; es la mitad de las inversiones que conseguíamos los últimos años. Pero no pasó solo en Uruguay, como se lo comentaba a los ministros en el consejo. A otras agencias, como la de Chile y la de Costa Rica, les pasó lo mismo y fue un poco la tendencia en otros países de América Latina parecidos a Uruguay”, afirmó.

Refiriéndose a medidas anunciadas en el transcurso de este año por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, explicó que la disminución de la captación de inversores se enmarca en un contexto internacional “cambiante” y de “incertidumbre” sobre qué va a pasar con los acuerdos comerciales y los aranceles, que han hecho que las decisiones en torno a los proyectos “esperen para ver qué pasa”.

Ferreira señaló que las consultas en diciembre “retomaron” cierto ritmo tras un noviembre que fue bastante “calmo”.

“Estrategia boutique”

Con el fin de “cambiar la pisada” y despertar más interés para la instalación de empresas extranjeras en el país, en 2026 el instituto planea implementar una “estrategia boutique”, en conjunto con la nueva Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii) que funcionará en la órbita del Ministerio de Economía (MEF) una vez que entre en vigor el Presupuesto quinquenal, con la que el gobierno pretende potenciar la política de incentivos a la inversión.

La idea, explicó Ferreira, es “seguir trayendo inversiones con una estrategia más personalizada”, aprovechando las actividades de promoción que realiza el instituto en los países de la región, por ejemplo, e ir con una agenda más específica de reuniones para identificar empresas con potencial o con interés en Uruguay.

“Entendemos que por ese lado podemos obtener mejores resultados, ser un poco más eficientes”, ya que los recursos con los que se cuenta para este tipo de actividades son los mismos que en el período anterior.

Mariana Ferreira.jpg Directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira. Mauricio Zina/adhocFOTOS

En esa línea, comentó que también se pondrá más énfasis en las acciones de marketing digital, con actividades de posicionamiento de la marca Uruguay y “presentaciones más cerradas” de las características del país, las ventajas para radicarse e instalar emprendimientos productivos.

Un ejemplo de esta estrategia más dirigida y personalizada se hará en lo que denominó el Plan Brasil, que Ferreira presentó hace una semana a los jerarcas que integran el Consejo de Dirección del instituto —los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía, de Industria, de Ganadería y de Turismo, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto—, y que también abarca una agenda de actividades para promover las exportaciones de firmas uruguayas a ese país y de posicionamiento de marca que lleve algunas empresas “embajadoras”.

Comentó que si bien este año se asistió a ferias y eventos en algunas ciudades brasileñas, se prevé que en 2026 ello sea más frecuente.

Entre las actividades mencionó una feria de videojuegos en San Pablo, eventos para startups en Río de Janeiro y otros en Río Grande del Sur, a donde se volverá a participar con un estand en la Expointer (un evento agroganadero) y se organizará otro Día de Uruguay en Brasil. Además, están previstas dos o tres visitas al año a San Pablo para realizar presentaciones genéricas de posicionamiento y promoción, pero también con una agenda “más enfocada y específica” y, posiblemente, la visita de algún ministro.

Por otra parte, con el objetivo de cumplir con el nuevo rol que la Ley de Presupuesto recientemente aprobada le encomendó al instituto, de brindar servicios de posinversión —que acompañe y facilite la permanencia de las compañías foráneas instaladas en Uruguay—, desde enero próximo estará en funciones un “coordinador de aftercare”.

Ferreira explicó que será un funcionario del instituto que se dedicará a “mirar 100% a las empresas extranjeras, teniendo reuniones y viendo qué problemas, qué desafíos tienen” y cómo se las puede ayudar, y que coordinará con la Dinaii y con el Ministerio de Industria.

Nuevo programa exportador

Entre otras líneas de trabajo para el 2026, año en que el instituto cumplirá su 30 aniversario, Ferreira se refirió a una nueva herramienta de apoyo para la internacionalización de las empresas de pequeño porte y a las acciones para el desarrollo del comercio electrónico en algunos sectores.

Por un lado, mencionó el programa Uruguay al Mundo, con el que se buscará apoyar la generación de nuevas empresas exportadoras y consolidar el comercio de aquellas que ya colocan en el exterior.

El programa, que se lanzó el lunes 15, brindará apoyo técnico o financiero para las micro y pequeñas empresas y startups nacionales, y se financiará los primeros dos años con recursos de la Agencia Nacional de Desarrollo (de US$ 1,5 millones). También forman parte del programa el Instituto Uruguay XXI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Laboratorio Tecnológico —todas involucradas en Uruguay Innova—, que integrarán un comité seleccionador.

uruguay al mundo Autoridades del gobierno y las agencias vinculadas en el lanzamiento del programa Uruguay al Mundo. Presidencia de la República

Se proyecta destinar apoyos de hasta US$ 10.000 a proyectos de empresas que busquen escalar la producción para satisfacer la demanda externa y de hasta US$ 20.000 para escalar las operaciones en nuevos mercados. En total, las beneficiarias serían unas 130 firmas y unas 15 startups.

En tanto, también para fomentar la exportación, Uruguay XXI prevé “trabajar muy fuerte” en apoyar a empresas para que desarrollen el e-commerce, anunció la directora ejecutiva. Comentó que la idea es apoyar con más “pienso y presupuesto” para que las firmas chicas, exportadoras de bienes no tradicionales (moda, diseño, cosméticos, alimentos, por ejemplo), se capaciten y puedan desarrollar sus propias plataformas de venta digital o bien incorporarse a las que ya existen. Para eso, el instituto está evaluando contratar a una empresa chilena que hace mentorías para optimizar el marketplace.

Ferreira destacó el potencial para impulsar a las firmas al comercio digital transfronterizo (cross-border) porque Uruguay “tiene condiciones muy seguras”, ya que funcionan “muy bien las pasarelas de pago”, por ejemplo.

Ventanillas y misiones oficiales

Otra tarea que el instituto seguirá impulsando es la “optimización” de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), mediante la incorporación de nuevos trámites y procedimientos en el proceso de digitalización que impulsa el MEF.

En particular, señaló que se buscará el financiamiento para desarrollar la tecnología de la VUI (que hoy funciona con la de la VUCE) para potenciarla y poder incorporar nuevos trámites de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.

Retomando la posición de articulador o caja de resonancia entre las necesidades del sector privado en materia de comercio exterior y el gobierno, el instituto seguirá con la tarea de coordinar las misiones empresariales que acompañarán en 2026 al presidente Yamandú Orsi. Posiblemente, la primera del próximo año será en febrero, estimó Ferreira, cuando el mandatario visite China para consolidar la relación con ese país asiático, uno de los principales socios comerciales de Uruguay.

Por otro lado, para el año próximo la agencia reincorporará a su Consejo de Dirección la participación de representantes del sector privado y de los trabajadores, recordó. Explicó que cuando la Cancillería convoque a la primera reunión del 2026 se prevé contar con cinco delegados empresariales designados —pertenecientes a la Cámara de Industrias, la Mercantil de Productos del País, la de Tecnologías de la Información y la de Zonas Francas, además de la Unión de Exportadores— y uno por el PIT-CNT. Esa reestructura fue otro de los cambios aprobados en la Ley de Presupuesto.