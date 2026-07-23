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    Mercado inmobiliario, gastos de consumo e inflación mayorista en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Vista aérea del Centro de Montevideo.

    Vista aérea del Centro de Montevideo.

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    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 80.000

    El precio —en mediana— de las compraventas de inmuebles fue de US$ 80.000 en abril, cuando hubo menos días hábiles por Semana de Turismo. Eso significó una caída de 11,1% respecto al mes previo y de 2,56% en comparación con abril de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística.

    En Montevideo, los valores pasaron de US$ 126.950 en marzo a US$ 118.250 en abril (–6,9%), y en el promedio del resto del país, de US$ 65.000 a US$ 56.160 (–13,6%).

    4.309

    En mayo se registraron 4.309 inscripciones de compraventa (“altas”) de inmuebles ante la Dirección General de Registros.

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    Fue un descenso de 7,37% respecto a abril, pero en la comparación interanual hubo un aumento de 3,88%.

    6%

    El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY), presentado por el banco Itaú como una medición casi en “tiempo real” de los gastos de consumo en Uruguay, registró en junio un aumento en términos reales de 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento estuvo explicado por un mayor consumo tanto de bienes (4,2%) como de servicios (5,9%), con rubros como supermercados, viajes y billeteras digitales liderando el incremento.

    El IDAT-UY se basa en datos anónimos analizados de manera agregada de pagos con tarjetas de crédito y de débito realizados por clientes de Itaú Uruguay y OCA, la administradora de créditos del mismo grupo.

    2,08%

    La inflación mayorista tuvo un empuje en junio. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 2,08% respecto al mes previo, tanto por el encarecimiento de las mercaderías dirigidas a “plaza” (2,25%) —explicado en parte por rubros energéticos— como por las destinadas a exportación (1,78%).

    Frente a junio de 2025, el índice subió 3,90%.

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