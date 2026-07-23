Mercado inmobiliario, gastos de consumo e inflación mayorista en Uruguay en números

El precio —en mediana— de las compraventas de inmuebles fue de US$ 80.000 en abril, cuando hubo menos días hábiles por Semana de Turismo. Eso significó una caída de 11,1% respecto al mes previo y de 2,56% en comparación con abril de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística.
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Fue un descenso de 7,37% respecto a abril, pero en la comparación interanual hubo un aumento de 3,88%.
6%
El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY), presentado por el banco Itaú como una medición casi en “tiempo real” de los gastos de consumo en Uruguay, registró en junio un aumento en términos reales de 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento estuvo explicado por un mayor consumo tanto de bienes (4,2%) como de servicios (5,9%), con rubros como supermercados, viajes y billeteras digitales liderando el incremento.
El IDAT-UY se basa en datos anónimos analizados de manera agregada de pagos con tarjetas de crédito y de débito realizados por clientes de Itaú Uruguay y OCA, la administradora de créditos del mismo grupo.
2,08%
La inflación mayorista tuvo un empuje en junio. El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 2,08% respecto al mes previo, tanto por el encarecimiento de las mercaderías dirigidas a “plaza” (2,25%) —explicado en parte por rubros energéticos— como por las destinadas a exportación (1,78%).