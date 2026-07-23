Mercado inmobiliario, gastos de consumo e inflación mayorista en Uruguay en números

Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

US$ 80.000 El precio —en mediana— de las compraventas de inmuebles fue de US$ 80.000 en abril, cuando hubo menos días hábiles por Semana de Turismo. Eso significó una caída de 11,1% respecto al mes previo y de 2,56% en comparación con abril de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística.

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En Montevideo, los valores pasaron de US$ 126.950 en marzo a US$ 118.250 en abril (–6,9%), y en el promedio del resto del país, de US$ 65.000 a US$ 56.160 (–13,6%).

4.309 En mayo se registraron 4.309 inscripciones de compraventa (“altas”) de inmuebles ante la Dirección General de Registros.

Fue un descenso de 7,37% respecto a abril, pero en la comparación interanual hubo un aumento de 3,88%.

6% El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY), presentado por el banco Itaú como una medición casi en “tiempo real” de los gastos de consumo en Uruguay, registró en junio un aumento en términos reales de 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento estuvo explicado por un mayor consumo tanto de bienes (4,2%) como de servicios (5,9%), con rubros como supermercados, viajes y billeteras digitales liderando el incremento.