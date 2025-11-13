Nuevo indicador: gastos con tarjetas señalan leve baja en el consumo en setiembre

Un nuevo indicador que permite monitorear la evolución de la actividad económica en Uruguay , construido a partir del gasto minorista con tarjetas de crédito y débito de clientes del banco Itaú y su financiera OCA , mostró un “fuerte desempeño” en julio, un retroceso en agosto y una leve disminución en setiembre en la medición desestacionalizada.

El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY), elaborado por el grupo Itaú, es presentado como “un termómetro diario del gasto de los hogares uruguayos” con un desglose detallado en 17 sectores económicos —como supermercados, combustibles, salud, educación, viajes, gastronomía, entretenimiento y servicios públicos—, agrupados en dos subcategorías: bienes y servicios.

El indicador se basa en datos anónimos analizados de manera agregada de pagos con tarjetas de crédito y de débito realizados por clientes de Itaú Uruguay y OCA; estas empresas son emisoras de aproximadamente el 50% y el 16% de esos plásticos, según sus propios datos.

A diferencia de indicadores tradicionales, como el Producto Interno Bruto, publicado por el Banco Central de manera trimestral, o el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que “llegan con meses de retraso y sin detalle sectorial, el IDAT-UY permite monitorear la evolución del consumo privado prácticamente en tiempo real, con una visión ágil y detallada”, describe Itaú para presentar esta nueva medición.

Replicando una medición desarrollada para Brasil, el IDAT-UY se expresa a través de un índice de base 100, con el promedio del gasto real en 2022 normalizado en 100. Los montos gastados son deflactados de acuerdo con los subítems del Índice de Precios al Consumo correspondientes.

Según Itaú, el IDAT-UY es útil para la predicción inmediata de la demanda de los hogares. Sin embargo, aclara, su base captura principalmente el gasto formal y electrónico. También es más sensible a las promociones, los cambios en los métodos de pago y los hábitos de consumo. Por lo tanto, su tasa de variación tiende a superar la del agregado macroeconómico. En consecuencia, el IDAT-UY resulta valioso para anticipar puntos de inflexión, especialmente en variaciones trimestrales desestacionalizadas, y debe interpretarse como un complemento del IMAE/consumo privado.

El tercer trimestre

En setiembre, el IDAT-UY bajó 0,4% mensual desestacionalizado.

Explicado por el crecimiento en julio, en el promedio del tercer trimestre el indicador registró un crecimiento de 0,2% en términos desestacionalizados; los bienes aumentaron 0,9%, mientras que los servicios lo hicieron un 0,1%.

En la comparación con julio-setiembre de 2024, el IDAT-UY se expandió 9,9%, con los servicios aumentando 10,4% y los bienes 9,3%.

A futuro, y a medida que este indicador “continúe fortaleciéndose y ganando solidez”, Itaú planea expandir el alcance analítico más allá de las clasificaciones sectoriales con la intención de incorporar la segmentación por niveles de ingresos, distinguir entre las compras realizadas a través de tiendas en línea o físicas, e identificar si el consumo se produjo en el país o en el extranjero.