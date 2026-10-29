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    Ministra Cardona viajará a España para avanzar en el acuerdo con Solaria, mientras UTE prepara licitaciones

    La empresa estatal prepara los pliegos para licitar nuevos parques de generación eléctrica, y se adjudicarán cuando quede firme el compromiso de inversión

    Acto de anuncio de inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, en la Torre Ejecutiva.

    Acto de anuncio de inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno avanza en las negociaciones en torno al proyecto de la empresa española Solaria, que anunció una inversión de US$ 5.700 millones en su primera fase para instalar en Uruguay un complejo de centros de datos de hasta 500 megavatios (MW) y desarrollar energía solar fotovoltaica.

    En ese marco, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, volverá a viajar a España en los primeros días de noviembre para reunirse con autoridades de la sociedad Solaria Energía y Medio Ambiente, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. El viaje se producirá mientras se espera que se dé a conocer el memorándum de entendimiento entre las partes, en un proceso que, según lo anunciado, tiene plazo hasta mayo de 2027 para la firma del acuerdo definitivo.

    En paralelo, UTE comenzó a preparar los pliegos para lanzar próximamente licitaciones destinadas a construir nuevos parques de generación eléctrica, con el objetivo de contar con capacidad suficiente para abastecer el aumento de la demanda que supondrá el proyecto de Solaria. Las instalaciones deberían estar operativas en 2029. Según las fuentes, la adjudicación de las licitaciones estará supeditada a que quede firme el compromiso de inversión.

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    La iniciativa de los parques de centros de datos de Solaria fue anunciada el miércoles 14 por el presidente Yamandú Orsi, quien firmó un preacuerdo de inversión con un representante de la compañía española. Desde entonces, el proyecto se encuentra en una etapa de avance de las conversaciones entre el gobierno y la empresa, mientras se trabaja en los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo definitivo. El próximo viaje de Cardona se inscribe en esa instancia de negociación.

    En declaraciones ayer miércoles 28 a Telemundo, de Canal 12, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que “más allá del proyecto en sí” de Solaria, que es “muy importante, es evidente que Uruguay está en el radar para este tipo” de inversiones. Según el jerarca, hay “otros cuatro o cinco” proyectos de inversión relevantes “sobre la mesa”, aunque no los identificó.

    Solaria ya tiene presencia en Uruguay. Desde hace casi una década opera plantas solares en Río Negro y Soriano que venden energía a UTE.

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