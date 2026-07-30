UTE convocará a privados para el desarrollo y la gestión de parques fotovoltaicos, luego de una década

Aunque UTE será el principal jugador en la expansión de la generación renovable con energía fotovoltaica que se planifica para este quinquenio —en al menos unos 500 megavatios—, el gobierno anunció que antes de fin de año licitará el desarrollo de infraestructura y la gestión de parques solares para que los privados vuelvan a participar en ese negocio, algo que no sucede desde 2014.

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Además, se habilitará la “hibridación” de los parques generadores existentes, lo que abrirá un nuevo mercado para los privados ya instalados, dado que supone permitir que, donde está funcionando un parque eólico —por ejemplo—, opere uno solar utilizando el mismo nodo para subir la energía a la red.

Los anuncios sobre la ampliación del parque generador con participación e inversión de agentes privados, realizados el martes 28 por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fueron celebrados con aplausos en la apertura de la duodécima edición del Congreso Latam Renovables, que tuvo lugar en el auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu).

El foro, organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), se enfocó en el cambio de paradigma en torno al desarrollo de “La era de la electricidad”.

“Electrificar ya no es solamente una buena decisión para el planeta. Empieza a ser, también, una de las mejores decisiones económicas que un país, una empresa o una familia pueden tomar. Por primera vez, sostenibilidad y competitividad dejan de ir por caminos separados”, señaló el presidente de esa gremial empresarial, Diego Oroño, en su discurso inaugural.

El “Maracaná” de la energía y “la necesidad”

En el contexto de que el consumo mundial de la electricidad está creciendo dos veces y media más rápido que la demanda total de energía, el presidente de Auder se refirió a una “nueva etapa” para el desarrollo de la generación renovable en Uruguay, en particular de la energía solar fotovoltaica. Consideró que tras la primera transformación de la matriz eléctrica que procesó el país, es el momento de “dar el siguiente paso”. Ilustró: “No podemos caer en un ’Maracaná de la energía’. En esa tentación, tan uruguaya, de creer que las glorias del pasado alcanzan para construir el futuro”.

Planteó que aquella primera transición posibilitó una “plataforma extraordinaria” que permitió durante años afirmar que a Uruguay “le sobraban las energías renovables”, pero que ahora es factible afirmar que sucede “exactamente lo contrario”, si es que el país pretende atraer nuevas inversiones en centros de datos, nuevas industrias, electrificar el transporte o producir hidrógeno verde.

“La energía dejó de ser solamente un insumo para producir. Empieza a ser un factor de competitividad entre países”, alegó, porque los proyectos internacionales ya no se enfocan para tomar sus decisiones de inversión solamente en la estabilidad macroeconómica o la seguridad jurídica, sino que buscan responder si tienen energía disponible, si es renovable, cuál es su precio y cuándo pueden conectarse.

Presidente de Auder, Diego Oroño. Auder

En esa línea, Oroño destacó la necesidad de que la expansión de generación renovable que planifica la UTE (de ampliar por lo menos en unos 500 MW de energía renovable con fotovoltaica hacia 2030) se complemente con la participación del sector privado.

Ese planteo, que la Auder viene realizando hace tiempo a las autoridades, recibió como respuesta el anuncio oficial sobre las convocatorias que en “pocos meses” realizará UTE para la participación de privados en el desarrollo y construcción de infraestructura para la generación y venta de energía a UTE. “Vamos a comunicar las bases de otras convocatorias de (generación) solar, que van a ser trabajadas para el sector privado”, dijo Cardona.

Sobre eso, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, detalló —luego de exponer en un panel sobre la visión de las empresas públicas— que se prevé para antes de fin de año anunciar qué proyecto de generación podría ser desarrollado “totalmente por inversores privados”.

Agregó que se está diseñando la parte contractual y se refirió a la modalidad de remuneración por un “pago fijo, tipo canon”, según qué plazo —si semestral, mensual o anual—, lo que incluiría la remuneración “de la central con todos sus servicios asociados”, ya que hoy en generación solar se sabe “cuál es el rendimiento y qué servicios adicionales” se pueden dar.

Hace más de una década que UTE no realiza llamados para el desarrollo y la gestión de parques de energía renovable por parte de privados, señaló Oroño a Búsqueda. La última licitación para generación solar fotovoltaica fue en 2014, cuando se licitaron unos 200 megavatios distribuidos en varios parques, mediante contratos de compraventa a 30 años, que terminaron de construirse y ponerse operativos en 2017. Lo que sí licitó la empresa pública el año pasado fue la construcción de los fotovoltaicos de Punta del Tigre (San José) y Melo (Cerro Largo) y la planta solar de Fray Bentos (Río Negro) que está en curso, explicó.

“Era una necesidad volver a activar el mecanismo de contrato de compraventa de energía”, celebró el presidente de Auder. Señaló que, según algunas conversaciones informales, ahora se espera que se liciten unos 200 megavatios para instalar plantas solares en contratos a 25 años. “Es importante que cuando se diseñen sean varios proyectos no muy grandes, lo que permitiría que las empresas uruguayas los puedan tomar y financiar, y eso genere dinamismo” en el sector y en todo lo relacionado con la infraestructura y servicios conexos en distintos puntos del país. “Es una necesidad en el sector”, insistió.

En cuanto a la modalidad de los proyectos que se liciten, auguró que algunas de las convocatorias a privados incorporarían el nuevo mecanismo que UTE viene trabajando, vinculado a un canon fijo que incluya una especie de arrendamiento de los servicios, hasta que eventualmente la empresa pública tome la propiedad del parque.

“Hibridación” de parques

Oroño valoró como otra “excelente noticia” el impulso de proyectos de “hibridación” de los parques de generación de renovables que también anunció Cardona. Al presentar la iniciativa, la ministra dijo que la hibridación vuelve “mucho más eficiente” desde el punto de vista del uso de las redes la generación de renovables y la presentó como un nuevo esquema de negocio y oportunidad para aquellos privados que ya invirtieron y están instalados en Uruguay.

De hecho, el presidente de Auder dijo que hay parques que ya empezaron a cumplir 10 o más años y que, si bien “tienen mucha vida útil, y muchos años por delante con contratos vigentes con UTE, no están en su zenit tecnológico”. Por eso, posibilitar que se “repotencien”, por ejemplo, a través de la hibridación, significa darles una respuesta interesante a los que empiezan a “envejecer”, comentó el dirigente empresarial.