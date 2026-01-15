  • Cotizaciones
    Montevideo captó casi US$ 500 millones en gasto de turistas del exterior en 2025; “ya no se vacía en verano”

    La directora de Turismo de la IM afirmó que la oferta de productos para visitantes es “permanente” en la capital y que el 70% de los extranjeros que llegan vuelve

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El turismo en Montevideo tiene una particularidad, y es que no sufre tanto de la estacionalidad como otros destinos más dependientes del clima. Todos los trimestres recibe una cantidad similar de visitantes, algo que permite distribuir la demanda de forma más eficiente y que los ingresos constantes de los establecimientos favorezcan la formalización y calidad del empleo. Eso es un valor que “hay que cuidar y mantener”, declaró a Búsqueda la directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo (IM), Karina Fortete.

    En todo 2025 el departamento recibió 876.317 turistas que arribaron desde el exterior del país. En promedio, tuvieron estadías de seis días y gastaron US$ 568,8 por persona. Eso dejó en el año un ingreso total de divisas por US$ 498,5 millones, según datos del Ministerio de Turismo (Mintur) obtenidos por Búsqueda.

    Entre los números relevantes para la capital como destino turístico también figura el arribo de unos 100 cruceros. Aunque para Fortete “ya no existe más eso de que Montevideo se vacía en verano”, ese público —que no gasta en alojamiento, pero sí compra, pasea y come en restaurantes— genera una demanda que “compensa” la leve baja en el consumo de servicios de los residentes que veranean en otros destinos.

    Además de argentinos y brasileños, entre los cruceristas llegan visitantes de Chile, Colombia y Paraguay con “un poder adquisitivo interesante” que la intendencia busca atraer, afirmó la jerarca departamental. Si bien el trabajo de promoción segmentada no es inmediato, aseguró que ya se está viendo “un aumento en la diversificación del origen”, que también explica la mayor afluencia de estadounidenses y europeos.

    Aunque el objetivo de estimular la estadía “siempre es importante”, Fortete señaló que “el 70% de las personas que visitó Montevideo vuelve”. Es cierto que durante el verano las estancias son más cortas en promedio respecto a otros destinos, pero la relación se invierte en períodos en los que “la oferta cultural es más amplia”, explicó.

    En cuanto a los niveles de satisfacción, afirmó que los turistas extranjeros “se sienten seguros” y valoran la tranquilidad del país. Además del operativo Verano Azul en el ámbito nacional, que este año implicó un refuerzo de 600 efectivos policiales para rutas, balnearios y eventos masivos, la directora dijo que la IM comenzó un trabajo con el Ministerio del Interior para obtener más presencia policial en el casco histórico de la capital.

    En agosto, Búsqueda recogió un sondeo del Mintur que reveló que el 29,5% de los cruceristas destaca la cordialidad y un 18,7% la arquitectura, mientras que mencionan como aspectos negativos los precios (7,7%), la limpieza (7,4%) y la pobreza (4,9%).

    El turismo interno

    En Montevideo, la oferta de productos turísticos es “permanente” y descentralizada, expresó Fortete.

    En línea con la idea de un turismo accesible —no únicamente desde la perspectiva de la discapacidad— y que logre exceder las zonas tradicionalmente visitadas, la intendencia ofrece todos los sábados el programa de Turismo de Cercanía, con recorridos sin costo por diferentes puntos de la ciudad. Informó que, actualmente, su división trabaja cada mes con un municipio distinto —a través de pasantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República— para intercambiar sobre los lugares “que a ellos les interesa mostrar”.

    Otra “política de fomento al turismo social”, señaló, es el bus turístico concesionado a la empresa Cutcsa, que cuenta con una tarifa diferencial (50% de descuento para público nacional con tarjeta STM, y de 75% de rebaja para estudiantes y jubilados). Fortete informó que, con datos hasta noviembre, unos 45.000 pasajeros usaron ese servicio este año. De ese total, un 30% fue público local; ese es un dato “muy importante” y que supera las expectativas, dado que en otras partes del mundo la población local no suele darle uso, evaluó.

    Por otro lado, la IM tiene un convenio con el Banco de Previsión Social y ofrece circuitos para adultos mayores. También prevé “apoyar” al Mintur en su plan de Turismo Social a iniciarse “próximamente”, indicó. La intención es continuar expandiendo los canales de escucha ciudadana y de intercambio con vecinos, “porque el turismo tiene que aportar a la calidad de vida de las personas”, reflexionó la directora.

    Este mes, la División de Turismo lanzó la aplicación para celulares Itinerarios Vivos, desarrollada por la empresa uruguaya Súbito Red. Es un asistente virtual potenciado con inteligencia artificial “emocionalmente inteligente” que, entre otros aspectos, toma en consideración los gustos del turista, el número de acompañantes y los días de estadía.

