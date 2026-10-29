Navieras reconsideran carta para pedir al gobierno “libre competencia” en contenedores en el puerto

El golpe de efecto que las principales empresas navieras que operan carga en contenedores en el Puerto de Montevideo pensaban generar con la carta que preveían entregar a las autoridades del Poder Ejecutivo el viernes 23 se diluyó. Según dijeron a Búsqueda fuentes empresariales, algunas casas matrices no estaban al tanto de la iniciativa de las oficinas locales que acompañarían con su firma el texto, por lo que ahora están reanalizando si acompañan la idea original.

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En la misiva que iba dirigida a la Presidencia y a varios jerarcas ministeriales —cuyo asunto era “Competencia, alternativas operativas y desarrollo futuro del Puerto de Montevideo”—, las navieras transmitían su inquietud porque “cualquier revisión” del “modelo portuario futuro” procure que las regulaciones sean “compatibles” y respondan a las necesidades de quienes utilizan la terminal portuaria.

“Uruguay necesita operadores fuertes, infraestructura moderna, inversiones de largo plazo y terminales eficientes y confiables. Entendemos, sin embargo, que todo ello es perfectamente compatible con la existencia de competencia efectiva y alternativas operativas reales”, indicaba el borrador del texto que adelantó Búsqueda .

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El borrador, en cuya elaboración participaron técnicos de las navieras, esperaba el jueves 22 la firma de los ejecutivos de las compañías marítimas o armadoras. Entre ellas estaban ONE, Maersk, MSC, Hapag Lloyd, Evergreen y otras vinculadas al grupo Neltume Ports, accionista de la terminal de contenedores Montecon.

El texto aludía a las regulaciones que reglamentaron el acuerdo que firmó en 2021 el gobierno uruguayo con el grupo belga Katoen Natie, el accionista mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), concesionaria de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. Además, aludía al régimen de atraque de buques portacontenedores que establece la prioridad para la terminal especializada. En general, las navieras planteaban una “preocupación más general” porque la normativa portuaria promueva la “libre competencia” y el marco permita la existencia de alternativas operativas, laborales y técnicas, lo que “fortalece, y no debilita, la posición competitiva del Puerto de Montevideo”.

Añadía que la manifestación de las navieras “no está dirigida contra ningún operador ni pretende favorecer a ninguna empresa o proyecto en particular. No solicitamos privilegios para unos ni el desplazamiento de otros” .

Render de la terminal de contenedores propuesta por Neltume Ports. Neltume Ports

A mediados de setiembre, Neltume Ports presentó al Poder Ejecutivo una iniciativa privada para construir una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo que prevé el desarrollo de infraestructura y la instalación de equipamiento por US$ 900 millones.

Katoen Natie advirtió que autorizar una segunda terminal especializada en el recinto portuario violaría el contrato de concesión vigente que explota TCP. También advirtió que avanzaría con un arbitraje internacional de mayor cuantía que el que anunció promovería años atrás, por US$ 1.500 millones, en caso de prosperar el proyecto de Neltume.

Mientras, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) solicitó a la gerencia de Montecon una reunión para conocer las características de la iniciativa privada presentada por Neltume. Alegaron que el proyecto “genera incertidumbre” para los trabajadores.

En “stand by”

En los últimos días, entre algunas compañías cruzaron sugerencias de sintetizar el texto, que tenía más de 9.000 caracteres y completaba más de tres páginas, agregaron las fuentes de Búsqueda.

Se está esperando que algunas navieras confirmen su adhesión a la misiva como firmantes. Otras confirmaron que firmarían la misiva y esperan se entregue, porque el sentido y el contenido es esencialmente el mismo, agregaron. Algunas oficinas locales no obtuvieron el visto bueno de sus casas matrices para acompañar el texto.

Otras fuentes aseguraron que la falta de comunicación entre las oficinas en Uruguay y las casas matrices (que están, por ejemplo, en Suiza y Japón) “dilató” la presentación de la misiva, si bien para algunos es un tema que “quedó congelado” o en “stand by”, porque desde el gobierno hubo comunicaciones con algunos representantes del sector marítimo para transmitir su descontento después que Búsqueda publicó el borrador. Eso, apuntaron, habría desmotivado e inquietado a alguna compañía.