Este año, en el centenario del nacimiento del abogado, economista, columnista y docente liberal Ramón Díaz, fue creada una fundación que lleva su nombre como vehículo para amplificar su pensamiento y, además, se acaba de publicar un libro que recoge reflexiones de autores uruguayos y extranjeros.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En Ideas de libertad: 100 años de Ramón Díaz, casi una decena de artículos dialogan con columnas y análisis suyos publicados en Búsqueda , del que fue su fundador, y en el diario El Observador. Algunos de esos textos llevan a reflexiones acerca de desafíos actuales, como un renovado proteccionismo comercial a escala mundial o las dificultades que enfrenta Uruguay para lograr consensos que, derribando “barreras ideológicas”, deberían permitir avanzar hacia el desarrollo.

Samuel Gregg, presidente del American Institute for Economic Research, recuerda que, a lo largo de su vida, Díaz escribió acerca de una “plétora de asuntos” y, a su manera, “estuvo a la altura del ejemplo que dieron a los liberales clásicos hombres como Adam Smith y Edmund Burke”. Recuerda que, para Díaz, “un peligro” que “acechaba al mundo liberal clásico era que la falta de amplitud haría que demasiados liberales clásicos fueran extremadamente conocedores de un área crítica de la vida (la economía), pero carecieran de una comprensión sustancial de muchas otras esferas de la actividad humana”.

Pablo da Silveira, filósofo, docente y ministro de Educación entre 2020 y 2025, resalta que en los textos de Díaz, que cubren casi tres décadas, persistieron algunas “ideas-fuerza que lo guiaron todo el tiempo”: la importancia de la libertad como condición para la prosperidad material; el rescate de la dimensión moral como el aspecto más importante de la condición humana; la afirmación del valor “crucial de un orden jurídico que incluya el respeto de los contratos”; o la “desconfianza en el Estado y la reivindicación de la cooperación espontánea entre las personas”.

Desde la perspectiva económica, Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y autor del libro Ramón Díaz. Una biografía intelectual publicado en 2022, resalta los alegatos de Díaz a favor de la apertura comercial como ruta para la prosperidad de Uruguay. El economista le reconoce haber sido uno de los “promotores tempranos, y hasta premonitorio”, de la integración regional, pero “nunca como refugio amurallado frente al resto del mundo”. En ese sentido, lo cita sugiriendo seguir el “camino chileno” y “negociar con todos”.

¿Díaz “ganó o perdió el caso”?, interroga el fundador del CED. “En lo esencial, lo ganó. La apertura que predicó se volvió sentido común uruguayo: ningún gobierno posterior, de ningún signo, intentó revertirla en serio, y esa continuidad —lo más parecido a una política de Estado que tiene el país— es en parte obra del clima de ideas que él ayudó a crear. Pero celebrar el centenario declarando cerrado el expediente sería traicionarlo. Díaz sería el primero en señalar el rezago uruguayo en acuerdos de libre comercio y tratados de nueva generación, que deja al país peligrosamente vulnerable, y en recordar que el proteccionismo nunca muere: cambia de nombre, de coartada y de bandear, y vuelve a estar de moda en el mundo, como estamos viendo por estos días”.

Fe, libertad y “conservadurismo”

La raíz cristiana de Díaz y su postura liberal es abordada desde varios ángulos en distintos pasajes del libro.

Como ministro de Economía, Ignacio de Posadas integró el equipo de gobierno con Díaz durante el mandato de Luis Lacalle Herrera (1990-1995). En su artículo, sostiene que “Ramón sintió ciertas fricciones entre su fe católica y su adhesión al liberalismo” sin que ello distorsionara “la centralidad de la personal, el valor de la libertad, el sentido de la creación del universo”.

Para De Posadas, Díaz “habría aplaudido con las dos manos las afirmaciones del papa León XIV sobre la realidad y sobre la visión contemporánea de la Iglesia” plasmada en su encíclica Magnifica humanitas.

Por su lado, Roberto Salinas León, presidente del Mexico Business Forum y de Alamos Alliance, señala que la interrogante “¿qué es ser conservador?” ocupó un lugar central en el pensamiento de Díaz y revisita sus argumentos con una mirada desde los tiempos presentes, en los que “es común reducir los grandes debates en la plaza pública a etiquetas, insultos o dicotomías falsas”.

Concluye que Díaz fue un “gran promotor de los principios del liberalismo clásico”, y agrega: “Un pilar fundamental de la filosofía liberal es la tolerancia, el respeto de los valores y las voces de otros, sea en el entorno familiar o en una cultura distante. La disposición conservadora, así vista, conlleva un rechazo del gran diseño, del fin de la historia, de las múltiples especies que pretenden erigir una ingeniería social. El abuso dogmático de la razón implica reconocer los propios límites de la razón, una cualidad intelectual que reconoce límites, consciente de su propia falibilidad, que guía nuestra conducta humana”.

“Consensos” y tiempo perdido

María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía, sostiene, por su parte, que “desde hace varias décadas” el país “no encuentra un claro camino hacia su desarrollo”. A su juicio, la explicación puede encontrarse en el libro Historia económica del Uruguay, escrito por Díaz: el intervencionismo estatal fue ahogando poco a poco la iniciativa privada.

Al reflexionar sobre “cómo vencer las barreras ideológicas” que frenan los avances, la economista enumera experiencias internacionales en materia de búsqueda de consensos, como el Acuerdo de Saltsjöbaden, para encauzar conflictos entre trabajadores y empleadores en Suecia, en 1938; el Pacto de la Moncloa de España para salir de la posdictadura, en 1977; la Alianza Social para superar el desempleo y la pobreza en Irlanda, en 1987; o la Concertación Nacional Programática, luego de la crisis de 1982 y la dictadura en Uruguay. Para Benavente, estas iniciativas “enseñan que es necesario buscar consensos en pocos pero importantes tópicos” y discutir con el “mayor rigor técnico posible para luego avanzar en planes de acción concretos”. Propone “encontrar el tema más adecuado y la mejor metodología para hacer efectiva una dinámica de acuerdos”, porque “existe una pérdida de bienestar que no siempre se calibra adecuadamente y que deriva del tiempo perdido: el mundo no nos va a esperar”.