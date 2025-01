Pagos a la DGI fueron por unos US$ 3.590 por uruguayo, algo menos que el promedio mundial

Un relevamiento estadístico internacional ubicó a Brunéi y a Suecia en los extremos en materia de ingresos por tributos nacionales, que fueron en un caso equivalentes a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y a 42% en el otro. Dentro de ese panorama heterogéneo, Uruguay se posicionó levemente por encima del promedio, con una recaudación de 17,5% del PIB. Calculados por habitante —por “uruguayo”—, los pagos a la Dirección General Impositiva (DGI) fueron de US$ 3.588, que este caso se comparan con cifras promedio de US$ 3.682 para los 179 países abarcados en el estudio y de U$S 2.026 en América Latina y el Caribe.